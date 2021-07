Golpe de realidad para quienes preveían giro hawkish en Colombia

(Bloomberg) -- El banco central de Colombia está obstaculizando a los operadores de derivados que apuestan a alzas de tasas de interés más rápidas de lo previsto y generando obstáculos para los alcistas del peso.

La decisión unánime del banco central de mantener las tasas sin cambios esta semana ha provocado una reducción de las apuestas de que Colombia se unirá a Brasil, México y otros países que están retirando los estímulos para frenar la inflación a medida que sus economías comienzan a recuperarse de la pandemia.

Si bien el mercado estaba lejos de prever un aumento de tasas en la reunión del lunes, el peso subió antes debido a especulaciones de que Colombia podría seguir los pasos de la sorpresiva alza que anunció México la semana pasada.

Sin embargo, la rotunda decisión de mantener las tasas ha dado a los inversionistas un fuerte incentivo para trasladar su dinero a otros lugares para aprovechar las tasas más altas, añadiendo otro posible factor en contra a una moneda que se ha visto afectada este año por las protestas políticas y la incertidumbre económica. Los futuros de las tasas de interés muestran ahora probabilidades iguales de que el banco deje nuevamente las tasas en el nivel actual en la próxima reunión del 30 de julio, y, desde la decisión, el peso se ha debilitado 1,6% frente al dólar estadounidense.

“Un banco central más ‘hawkish’ fue un importante catalizador del alza táctica a corto plazo” del peso, dijo Jens Nystedt, administrador de fondos en Nueva York de Emso Asset Management, cuya firma administra US$6.800 millones. Pero lo que la reunión de esta semana “indica claramente es que no van a subir la tasas de interés en el corto plazo. Ese catalizador no va a estar ahí”.

Nystedt señaló que el peso podría fortalecerse en el mediano plazo gracias a los precios del petróleo. Pero dijo en una entrevsita el miércoles que la postura del banco significa que cualquier avance a corto plazo de la moneda dependerá de los movimientos en las calificaciones crediticias y de si el presidente Iván Duque Márquez logra reactivar las reformas tributarias para apuntalar las finanzas públicas.

La especulación de que el banco comenzaría a elevar su tasa clave desde el mínimo histórico de 1,75% se vio impulsada en parte por cifras que mostraron una aceleración de la inflación, aunque esto se atribuyó, en parte, a los problemas de la cadena de suministro causados por las manifestaciones y los disturbios en todo el país provocados por el malogrado intento de Duque de aumentar los impuestos. El 25 de junio, un día después de que México elevara las tasas, parte de la curva de tasas de swap colombianos experimentó su mayor oscilación diaria en más de un año, y se revirtió después de que el banco decidió mantener las tasas.

Los mercados de futuros descuentan una probabilidad cercana a 50% de un alza de 25 puntos básicos en julio y de que la tasa clave del banco se sitúe en 2,29% en tres meses, inferior al 2,41% previsto antes de la reunión del lunes.

Al igual que en otros países, los responsables de la política monetaria de Colombia consideran que parte del repunte inflacionario se debe a factores temporales provocados por el término de las restricciones por el covid-19. Y aunque la inflación pasó del 1,5% interanual en diciembre al 3,3% en mayo, sigue estando dentro del rango meta del banco.

Incluso si los inversionistas coinciden en que el banco central tiene tiempo para endurecer la política monetaria, la moneda del país aún podría tener un desempeño inferior al de países como Brasil, México y Sudáfrica, donde se están produciendo recuperaciones similares y las tasas de interés son más altas. El rendimiento anual que obtiene un inversionista por mantener una posición larga en pesos colombianos durante un mes ajustada por la volatilidad del tipo de cambio es de solo 0,12%, la mitad de lo ganan los operadores en el real brasileño y menos de un tercio de lo que ofrece el peso mexicano, lo que impacta drásticamente el atractivo de la moneda andina.

También existe el riesgo del impacto de las rebajas crediticias de los bonos en moneda extranjera. S&P Global Ratings los rebajó a categoría basura en mayo, y a última hora del jueves, Fitch Ratings siguió el ejemplo, y rebajó la deuda a un escalón por debajo del grado de inversión.

“El banco central de Colombia enfrenta una perspectiva de inflación menos desafiante en el corto plazo, por lo que tienen más espacio para esperar que los otros países, como Brasil y México”, dijo Mauro Roca, director gerente de mercados emergentes de TCW Group Inc. En Los Ángeles.

“Las tasas colombianas no parecen las más atractivas en términos relativos en este momento”, añadió. “Todavía hay un ruido político importante y eso puede afectar la perspectiva de una reforma tributaria, que también puede afectar los activos locales”.

