Fútbol/Selección.- Crónica del Suiza - España: 1-1 (1-3 en penaltis)

02-07-2021



España sufre camino de Wembley



La selección española necesita los penaltis para deshacerse de Suiza y meterse en las semifinales de la Eurocopa



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



La selección española de fútbol se clasificó para las semifinales de la Eurocopa 2020 tras dejar este viernes en el camino a Suiza, con la que empató a un gol este viernes en el Krestovski de San Petersburgo y que le obligó a que sacase el billete para Londres en una tanda de penaltis donde Unai Simón se erigió en el gran protagonista.



No se esperaba que el duelo de cuartos fuera fácil y el equipo de Vladimir Petkovic forzó al máximo a los de Luis Enrique, que encontraron la tabla de salvación desde los once metros después de un encuentro donde sólo pudo acosar al combinado helvético en la prórroga, donde jugó con superioridad numérica y a la que se llegó tras el empate a uno en unos primeros 90 minutos muy equilibrados y donde España chocó contra el orden de su rival.



El acoso y derribo de la media hora final no obtuvo el premio deseado por la triple campeona de Europa y la tanda de penaltis empezó del peor modo posible, con un nuevo fallo, el del capitán Busquets. Entonces, Unai Simón apareció para frenar el sueño suizo y volver a meter a la selección en unas semifinales nueve años después donde ya espera al ganador del Italia-Bélgica.



Suiza fue el 'hueso' que se esperaba desde el pitido inicial. La baja de Xhaka le mermó a la hora de disputarle la posesión a España, pero eso no resquebrajó su disciplina y orden, bien conocida por una 'Roja' que esta vez no pudo someter y arrinconar a su rival desde el principio. Sí dominó ante un combinado suizo que prefirió el repliegue, pero le costó siempre encontrar caminos sencillos hacia Sommer.



Luis Enrique optó por el mismo frente ofensivo que ante Croacia y no obtuvo los mismos réditos. Sin embargo, a la tricampeona de Europa sí le acompañó la suerte de adelantarse en el marcador, gracias a Jordi Alba, la novedad en el once junto a Pau Torres. El lateral enganchó un balón perdido tras un saque de esquina y el desvío de Zakaria se lo puso imposible a Sommer.



Corría el minuto 8 y el partido se inclinaba algo del lado del combinado nacional. Los de Vladimir Petkovic no cambiaron un ápice, se mantuvieron ordenados y sí mostraron los 'colmillos' cuando podían hacer alguna transición rápida, apoyados en la movilidad de Shaqiri, el que más problemas creó a la defensa española. Pero al 'colmillo', algo dañado con la temprana baja de Embolo, le faltó estar mejor afilado y Unai Simón tampoco vivió grandes momentos de apuro.



España intentó en esta ocasión jugar con menos riesgos y no metió un ritmo intenso al duelo cuando tenía la pelota, lo que benefició en buena parte a una Suiza que, en cambio, no lograba zafarse de la buena presión de su oponente. Las ocasiones apenas aparecieron, con un buen cruce de Elvedi ante Morata o un cabezazo de Azpilicueta tras un saque de esquina como las mejores para los de Luis Enrique, o un cabezazo de Akanji desviado tras un córner, como la más destacada para el combinado helvético, menos incómodo el último cuarto de hora.



EMPATA SHAQIRI



Tras el descanso, Luis Enrique movió rápido el equipo, con la entrada ya desde el inicio de Dani Olmo por Sarabia y minutos después con Gerard Moreno por Morata. La tricampeona de Europa no le cogía el pulso al partido y Suiza trataba de crecer e imponer su ritmo. Un cabezazo rozando el palo de Zakaria tras otro córner y una internada del incansable Zuber que probó a Unai Simón fueron avisos de que la ventaja no permitía relajaciones.



El equipo de Petkovic no tomaba excesivos riesgos, pero daba más sensación de peligro y finalmente halló el empate sin tener que tomarlos. Un cruce de Laporte tropezó en Pau Torres y el balón le quedó muy franco a Freuler para encarar a Unai Simón y asistir a Shaqiri para que la empujase a la red y abrir un nuevo escenario.



España intentó reaccionar rápidamente y estuvo cerca del 2-1 con dos internadas de Azpilicueta y Dani Olmo que no encontraron rematador. Poco después, a poco más de un cuarto de hora, Suiza se quedaba con diez por la roja a Freuler y Petkovic tenía que modificar el esquema, sacrificando a Shaqiri, su mejor hombre. La 'Roja' amenazó, pero se tuvo que ir a buscar el billete a la prórroga.



Ahí, en el tiempo extra, Suiza resistió como pudo el acoso al que fue sometida por el combinado nacional, que se podría haber ahorrado la tensión de los penaltis si no se hubiese topado con Sommer. Y cuando no era el guardameta suiza, algún defensa se cruzaba en el camino del gol. La decisiva tanda empezó con fallo de Busquets y gol de Gavranovic, pero entonces Unai Simón cerró la portería y Oyarzabal sentenció el angustioso billete a Wembley.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SUIZA, 1 - ESPAÑA, 1 (0-1, al descanso, 1-1 al final del tiempo reglamentario).



--ALINEACIONES.



SUIZA: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodríguez; Widmer (Mbabu, min.100), Freuler, Zakaria (Schar, min.100), Zuber (Fassnacht, min.90+2); Shaqiri (Sow, min.81); Embolo (Vargas, min.23) y Seferovic (Gavranovic, min.81).



ESPAÑA: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres (Thiago, min.113), Jordi Alba; Koke (Llorente, min.90+1), Busquets, Pedri (Rodri, min.119); Ferran Torres (Oyarzabal, min.90), Morata (Gerard Moreno, min.54) y Sarabia (Dani Olmo, min.46).



--GOLES.



0-1, minuto 8. Zakaria en propia puerta.



1-1, minuto 68. Shaqiri.



--TANDA DE PENALTIS.



0-0 Busquets, falla.



1-0 Gavranovic, gol.



1-1 Dani Olmo, gol.



1-1 Schar, falla.



1-1 Rodri, falla.



1-1 Akanji, falla.



1-2 Gerard, gol.



1-2 Vargas, falla.



1-3 Oyarzabal, gol.



--ÁRBITRO: Michael Oliver (ING). Amonestó a Widmer (min.67) y Gavranovic, min.121), por Suiza, y a Laporte (min.93), por España. Expulsó por roja directa a Freuler en el minuto 77.



--ESTADIO: Krestovski de San Petersburgo.