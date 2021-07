Fútbol/Euro.- Previa del Ucrania - Inglaterra

Roma se cruza en el camino hacia la gloria de Inglaterra y Ucrania



La selección de Inglaterra busca este sábado en el Olímpico de Roma (21.00 horas/Telecinco) dar un paso más hacia la gloria en la Eurocopa, en unos cuartos de final donde se enfrenta a una Ucrania eufórica tras su victoria in extremis ante Suecia y que, de la mano de Andriy Shevchenko, espera seguir haciendo historia en su primera participación en esta ronda.



Los de Gareth Southgate, todavía invictos e imbatidos, espantaron viejos fantasmas en octavos ante Alemania (2-0); los goles de Raheem Sterling, que acumula tres hasta la fecha, y de Harry Kane permitieron al actual seleccionador inglés resarcirse de su fallo en el último penalti de la fatídica tanda de semifinales que dio el pase a los germanos a la final de la Euro de 1996.



Todo en el mismo escenario que hace 25 años, Wembley, que hasta el momento ha sido testigo de los cuatro partidos jugados en este torneo por los 'Three Lions'. Allí, el combinado británico debutó con un triunfo de mérito ante Croacia (1-0), empató con Escocia (0-0) y derrotó en el cierre del Grupo D a la República Checa (0-1).



Con todas las cuentas saldadas ante los alemanes y ante la historia, Inglaterra coge el avión por primera vez para viajar a Roma, la Ciudad Eterna, donde quiere encarrilar el camino hacia el que podría ser el primer título europeo de su historia; en su palmarés figura 'su' Mundial de 1966, pero las 'semis' continúan siendo su techo en el Viejo Continente.



En el coliseo romano tratarán de confirmarse como una de las favoritas a levantar el trofeo. Atrás, nadie ha conseguido desenmarañar su entramado defensivo, donde Jordan Pickford no ha tenido que coger ni una sola vez el balón del fondo de las mallas. Delante, las dudas que sobrevolaron en los primeros encuentros se esfumaron en octavos.



Así, amparados de nuevo por una línea de cuatro en defensa tras formar con tres centrales ante Alemania, se encomendarán de nuevo al delantero del Manchester City Raheem Sterling, que hasta el duelo de los germanos era el único goleador del equipo, y al ariete del Tottenham Harry Kane, que logró sentenciar el último choque.



Sin embargo, Southgate ya ha avisado de que no deben confiarse en un "momento peligroso". "Hay la sensación en todo el país de que solo podemos ganar", aseguró, advirtiendo del peligro de su rival. Además, por vez primera en estas semanas, los de Southgate jugarán sin el apoyo de sus aficionados, que solo podrán entrar al estadio si demuestran que han guardado cuarentena después de su llegada desde Gran Bretaña, donde se ha dado un notable crecimiento de la variante delta del coronavirus.



Enfrente, Ucrania se adentra en territorio desconocido, unos cuartos en los que vuelve a citarse con la historia. Solo una vez alcanzó esa ronda en un gran torneo, ante Italia en el Mundial de Alemania 2006, y allí estaba el actual seleccionador, Andriy Shevchenko.



Ahora, la 'Zbirna' espera seguir con su progresión en el torneo, en el que se vio casi eliminada tras sus derrotas en la fase de grupos ante Países Bajos (2-3) y Austria (0-1), pero en el que revivió gracias a su triunfo ante Macedonia del Norte (2-1) y a la contundente victoria de España ante Eslovaquia (5-0), que eliminó al cuadro centroeuropeo y le permitió ser una de las mejores terceras. En octavos, un gol de Artem Dovbyk en el último minuto de la prórroga ante Suecia (1-2) mantuvo vivo el sueño.



El delantero del Dinamo de Kiev Artem Besedin, que sufrió una dura entrada por parte de Marcus Danielson durante el choque ante los escandinavos, será la única ausencia en un combinado que se apoyará en hombres como el extremo del West Ham Andriy Yarmolenko o el delantero del Gent Roman Yaremchuk.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



UCRANIA: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Zinchenko; Sydorchuk, Stepanenko, Shaparenko; Yarmolenko y Yaremchuk.



INGLATERRA: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Phillips; Saka, Mount, Sterling; y Kane.



--ÁRBITRO: Felix Brych (ALE).



--ESTADIO: Olímpico de Roma.



--HORA: 21.00/Telecinco.