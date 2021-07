Estas han sido las 5 fotos de Thalia que han revolucionado en Instagram

Thalia (@thalia) realizó en las redes en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 238.332 de interacciones entre sus followers.

¡Qué gran foto me acaban de taguear! ¡Esos buenos tiempos de recién casados, en uno de nuestros restaurantes favoritos que creo que ya ni siquiera existe…Da Silvano! Allá solíamos ir por el Linguine alle vongole, flor de calabaza rellena de queso mozzarella, acompañados de martinis y vinito helado, seguidos de tartuffo, cannoli y un expreso con su “splash” de licor de anisette. Claro, antes de nuestros maravillosos hijos. 🤣🥳 ¡@tommymottola te amo tanto mi amor… como el primer día en que te vi, hace más de 20 años, solo que ahora te amo MÁS! 🥰 Salud por el amor a la mexicana ( e italiana😉). #QueVivaElAmor #PorElAmor





¡Qué emocionante ha sido para mi trabajar con @Ladygunn en este cover y entrevista! Ha sido la mejor manera de celebrar #PrideMonth y el amor libre. ¡Que la disfruten! ❤️🌈 #Repost from @ladygunn As @Thalia releases her 17th studio album, she reflects on her career trajectory that has brought her to her most honest album, her work as an active ally for the LGBTQIA+ community and how music can be utilized as a tool for emotional growth and collective healing. 🌈✨LADYGUNN #PRIDE X #THALIA 💕 photos @shervinfoto creative + styling @styledbyphil hair @jennifermatoshair mua @makeupbyanely represented by @judycaseyinc story @jaynetdiaz motion director @pitch__please cultural editor @titipariss





🎉🔥🎉🔥🎉🔥 ¡#MujerLatina ya sobrepasa la cifra de +10 millones de streams en Spotify! La canción está disponible en todas las plataformas digitales. Mira el Video Oficial en el canal oficial de @Thalia en Youtube. 🎧💃🏼♥️ ➡️ YOUTUBE.COM/THALIA #Repost from @thaliap0sting info: @thaliachart ✍🏻





🌈❤️🌈❤️🌈❤️ #Repost from @thaliap0sting Happy International Pride Day! - ¡Feliz Día Internacional del Orgullo LGBTTIQ+! 🏳️‍🌈🤍 Hoy es un día para conmemorar a las millones de personas que exigen una igualdad, luchan por el amor, porque todos tenemos derecho a amar, a expresarse y sobretodo a ser libres, porque ¿A Quién Le Importa como seas o quieres ser?, tú sigue Arrasando y abrazando los bellos colores de la diversidad porque como todos tienes un espacio en esta sociedad. ❤️🧡💛💚💙💜 🎥: youtube.com/thalia (Thalia – Mojito & Popurrí de Éxitos “Live Performance” Latin Grammys Celebra Ellas y Su Música) . . #Latingrammys #EllasYSuMusica #LoveIsLove #Flowerpower #ThaliaTheLegend #ThaliaLaLeyenda #ThaliaLegacy #Pride #PrideMonth #pride🌈 #Pride2021 #HappyPride #AQuienLeImporta #thalialaantigua #thaliaflowerpower #MDCthalia #lgbt #lgbtq

Ariadna Thalía Sodi Miranda(Thalía) nació el 26 de agosto de 1971 en la Ciudad de México, México. Hija de Yolanda Miranda Mange y Ernesto Sodi Pallares, Thalía inició su carrera musical a principios de los años 80 como vocalista de un grupo infantil Din-Din y en 1986 se integró a la banda Timbiriche, con la que grabó tres álbumes de estudio y de la que se separó en 1989.

En 1990, Thalía lanzó su primer álbum como solista, titulado Thalía. A este disco le siguió el álbum Mundo de cristal, 1991 y Love, 1992. En ese mismo año, 1992, Thalía protagonizó la telenovela María Mercedes, la primera de la serie conocida como Trilogía de las Marías. Por su actuación, la cantante obtuvo el premio TVyNovelas en la edición de 1993, como mejor actriz juvenil y un premio Bravo como mejor actriz juvenil.

En 1994, Thalía protagonizó la producción de Televisa, Marimar y, al año siguiente, fue la estrella principal de María, la del barrio. Debido a la popularidad obtenida, comenzó a conocérsele como la «Reina de las Telenovelas». En 1994, durante la transmisión de la telenovela Marimar, la actriz y cantante firmó un contrato con la compañía discográfica EMI, con la cual más tarde comenzaría a grabar su cuarto álbum de estudio, En éxtasis, que fue publicado en septiembre de 1995. En 1999, tras concluir las grabaciones de Mambo Café, película con la que incursionó en el cine, Thalía regresó a la televisión con la telenovela Rosalinda donde interpretó a la protagonista del mismo nombre.

Tras culminar su participación en Rosalinda, la cantante publicó el que sería sexto álbum de estudio, Arrasando, en abril de 2000. En mayo de 2002, Thalía publicó su siguiente álbum de estudio, bajo el título Thalía, al igual que su anterior producción de 1990. En este disco interpretó tres canciones en inglés y tuvo como sencillos los temas «Dance, Dance (The Mexican)», «Tú y yo», «No me enseñaste» y «¿A quién le importa?».

En julio de 2005 se lanzó un nuevo álbum de estudio de Thalía, titulado El sexto sentido, del que la cantante ejerció también como productora ejecutiva. Poco después del lanzamiento del disco, Thalía anunció que no volvería a trabajar más en telenovelas, rescindiendo el contrato que la unía a Televisa.

En noviembre de 2008, Thalía anunció su separación del sello discográfico EMI, tras haber grabado doce discos por más de una década con dicha disquera. En julio de 2009 se dio a conocer que el siguiente disco de Thalía, Primera fila, sería de tipo acústico, producido por la disquera Sony Music Entertainment, álbum que logró certificarse como triple disco de platino en México por vender más de 180.000 copias, situándose por más de seis meses en los primeros lugares de los cien discos más vendidos del año.