Estados Unidos.- El paro de EEUU sube al 5,9% en junio, una décima más, pero se crean 850.000 empleos

WASHINGTON, 2 (EUROPA PRESS)



La tasa de desempleo en Estados Unidos se situó en el 5,9% el pasado mes de junio, una décima por encima del dato registrado en el mes precedente, según las cifras publicadas este viernes por la oficina de estadísticas laborales del Departamento de Trabajo estadounidense.



La recuperación económica del país se mantuvo estable con la creación de 850.000 nuevos empleos no agrícolas en el sexto mes del año. En mayo, el aumento de personas empleadas fue de 583.000.



Pese a este aumento tan abultado en el número de contratos, la tasa de paro se ha incrementado por dos motivos. Por un lado, el número total de empleados en el país (contando trabajadores agrícolas) se redujo en casi 18.000 personas. Si a eso se le suman los cerca de 151.000 personas que se sumaron a la población activa, se ve que el número de desempleados se incrementó en 168.000 parados.



Desde que comenzó la recuperación en mayo de 2020, Estados Unidos ha recuperado 15,6 millones de empleos no agrícolas, más de dos tercios de los puestos de trabajo destruidos con la crisis. Estados Unidos todavía tiene que recuperar 6,8 millones de empleos para recuperar por completo el mercado de trabajo que había antes de que recibiera el impacto del Covid-19.



La cifra de parados de larga duración, aquellos que han permanecido en situación de desempleo por un mínimo de 27 semanas, se elevó en 233.000 personas. Su peso con respecto al total de desempleados avanzó en 1,2 puntos porcentuales, hasta el 42,1%.



La cifra total de personas en el paro fue de 9,484 millones, por lo que se elevó en 168.000 personas, al tiempo que la tasa de participación en el mercado laboral permaneció invariable en el 61,6%.



Por grupos de trabajadores, la tasa de paro entre los hombres se mantuvo sin cambios en el 5,9%, mientras que entre las mujeres creció en una décima, hasta el 5,5%. El desempleo entre los jóvenes aumentó tres décimas, hasta el 9,9%.



Los puestos de trabajo no agrícolas creados en mayo son el resultado de las 662.000 contrataciones del sector privado y los 188.000 nuevos empleados públicos.



Por sectores, el ocio y la hostelería generó 343.000 puestos de trabajo, mientras que el comercio minorista contrato a 67.100 nuevas personas y las empresas de servicios profesionales aumentaron sus plantillas en 72.000 trabajadores.



La duración de la semana laboral media se redujo hasta en 34,7 horas en junio, mientras que los ingresos medios por hora aumentaron en 10 centavos, hasta 30,40 dólares.



Asimismo, el Departamento de Trabajo ha informado de que el número de empleos creados en abril se ha revisado a la baja, hasta 269.000 empleos (9.000 menos de lo estimado), mientras que el dato de mayo se ha ajustado hasta 583.000 empleos creados (24.000 más).