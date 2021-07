España.- Sánchez viajará a EEUU a mediados de julio en una visita de carácter económico en la que no verá a Biden

01-07-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene tras la firma del acuerdo del Ejecutivo nacional con los agentes sociales para reformar las pensiones, a 1 de julio de 2021, en Madrid (España). El Gobierno suscribe este acuerdo con los responsables de la CEOE,CECALE, CCOO y UGT para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas y reforzar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará a Estados Unidos del 20 al 24 de julio en una visita enfocada exclusivamente a buscar inversiones y a explorar oportunidades de negocio para empresas españolas, especialmente en el sector digital, y en la que no hay previsto ningún contacto con su homólogo estadounidense, Joe Biden.



Desde Moncloa, defienden que el viaje se justifica por sí mismo tal y como está enfocado por expreso deseo del propio Sánchez, con la mente puesta en la atracción de inversiones de cara a la recuperación económica, y por tanto no se consideran necesarios en este caso los contactos de carácter político con la nueva Administración.



En este sentido, recalcan que la relación con Estados Unidos es excelente y hay contactos a distintos niveles, más allá de que no se produzca un encuentro a nivel presidencial, después del breve contacto mantenido por Sánchez y Biden durante la cumbre de la OTAN en Bruselas el pasado 14 de junio.



El objetivo, insisten fuentes gubernamentales, no es otro que aprovechar el momento que parece estarse abriendo de cara la recuperación económica a medida que avanza la vacunación y exponer las oportunidades de inversión que ofrece el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno.



La gira del presidente, que viajará acompañado de un grupo de empresarios y previsiblemente de la ministra de Industria y Comercio, Reyes Maroto, arrancará en Nueva York, donde los contactos estarán más enfocados en el sector financiero y los fondos de inversión y se buscará trasladar el mensaje de que es un buen momento para invertir en España.



A continuación, Sánchez se desplazará a Los Ángeles. En la meca del cine, la agenda estará precisamente enfocada principalmente al sector audiovisual, con la vista puesta en resaltar las virtudes que ofrece España para este sector.



Aquí, el presidente del Gobierno también abordará en sus contactos el interés de España por fomentar la difusión y la enseñanza del español en Estados Unidos, algo prioritario, según Moncloa, dado que se espera que el país sea el segundo en cifra de hispanohablantes para 2060 por detrás de México. En este sentido, el Gobierno confía en que pronto se pueda abrir un nuevo Instituto Cervantes en Los Ángeles.



La última etapa será San Francisco y en este caso el interés estará enfocado al sector tecnológico, dado que allí se encuentra Silicon Valley y tienen su sede las principales empresas del sector. Aunque la agenda aún se está ultimando, por el momento ya hay confirmada una visita a la sede de Apple a invitación de la firma.



En cuanto a los asuntos a tratar en los contactos, que estarán enfocados en el sector privado, las fuentes aseguran que no hay ningún tema tabú a abordar, lo que incluye la conocida como 'tasa Google', si bien inciden en que no es una cuestión a debatir.



GIRA POR LOS PAÍSES BÁLTICOS



Antes de su viaje a Estados Unidos, el presidente del Gobierno realizará la próxima semana una gira por los tres países bálticos, con motivo del centenario del establecimiento de relaciones bilaterales --en 1921 con Estonia y Letonia y en 1922 con Lituania-- y que también le permitirá visitar a los militares españoles destinados en Letonia y Lituania en misiones de la OTAN.



La gira arrancará el 6 de julio en Estonia, donde Sánchez mantendrá sendos encuentros con su presidenta, Kersti Kaljulaid, y con su primera ministra, Kaja Kallas, así como con el presidente del Parlamento. Además, tendrá ocasión de recorrer junto a Kalla la exposición 'Zuloaga, el alma de España'.



A continuación viajará a Letonia, donde además de reunirse con su primer ministro, Arturs Krisjanis Karins, visitará a los 300 soldados españoles destacados en la base de Adazi en el marco de la operación 'Presencia Avanzada Reforzada' de la OTAN.



Por último, el presidente del Gobierno se desplazará a Lituania. Aquí la visita arrancará en la base de Siauliai donde siete aviones Eurofighter españoles están desplegados hasta el 31 de agosto en la misión de Policía Aérea del Báltico, también de la Alianza Atlántica.



Antes de trasladarse a Vilnius, Sánchez mantendrá un encuentro en la misma base con el presidente lituano, Gitanas Nauseda. Ya en la capital, se reunirá con la primera ministra del país, Ingrida Simonyte.



La agenda en este país se completa con un encuentro con el presidente de la Federación Lituana de Baloncesto, Arvydas Sabonis, quien fuera jugador del Real Madrid, y con la principal líder opositora de Bielorrusia, Svetlana Tijanovskaya, a quien no pudo recibir durante su visita a Madrid hace unos meses porque estaba de cuarentena por COVID-19.