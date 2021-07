España.- Sánchez no aclara si el Gobierno impulsará un referéndum consultivo sobre Cataluña

02-07-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d); y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, intervienen en una rueda de prensa posterior a una reunión entre ambos, 2 de julio de 2021, en el Palacio de La Moncloa, Madrid. (España). El encuentro entre ambos mandatarios se produce dentro de la visita oficial que Guterres inició ayer, jueves 1 de julio, a España tras su reelección para un segundo mandato como máximo representante de las Naciones Unidas. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press



Defiende que "la fórmula es el diálogo dentro de la legalidad democrática y llegar a un acuerdo"



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado este viernes aclarar si el plan del Ejecutivo para resolver el denominado conflicto catalán pasa por celebrar un referéndum consultivo, en base al artículo 92 de la Constitución, sobre el hipotético acuerdo que se alcance para reforzar el autogobierno de Cataluña en la mesa de diálogo con la Generalitat.



En una comparecencia en Moncloa junto al secretario general de la ONU, António Guterres, y al ser preguntado en concreto sobre si el Gobierno contempla esa consulta, Sánchez ha respondido que esta semana en sus diferentes intervenciones ya ha dejado claro cuál es su posición, sin referirse en concreto a esa posibilidad.



A este respecto, el presidente afirmó el miércoles en el Congreso que el Gobierno nunca permitirá un referéndum de autodeterminación, pero sí defendió que es partidario de que "se vote" el acuerdo que se pueda alcanzar con la Generalitat; un acuerdo que el Ejecutivo quiere que sirva para profundizar en el autogobierno de Cataluña. No obstante, no ofreció más detalles.



Tampoco ha querido darlos este viernes, después de que el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, defendiera este jueves que se vote en referéndum un "gran acuerdo sobre autogobierno, financiación y participación de las comunidades autónomas en el diseño de las políticas del Estado". Y después de que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, no descartara recurrir al artículo 92.



Sánchez se ha centrado, de este modo, en asegurar que el Gobierno va a defender la "legalidad democrática", pero siempre buscando construir convivencia en el "tiempo nuevo" que se ha abierto tras conceder los indultos a los organizadores del procés. "He sido bien claro. Creo que la fórmula es el diálogo dentro de la legalidad democrática y llegar a un acuerdo", ha asegurado.



Según el presidente, el motivo por el que el Gobierno concedió los indultos fue precisamente "fortalecer la convivencia", al considerar que "todo aquello que separa a la ciudadanía y la obliga a definirse en uno u otro sentido, lo que hace es socavar".



"Con estas medidas trasladamos un mensaje rotundo de que en esta nueva etapa, que abrimos como consecuencia de la pandemia, queremos contar con todos, nos necesitamos todos. Es la gran lección que tenemos que extraer", ha afirmado.



LLAMAMIENTO AL GOVERN PARA QUE CUENTE CON TODA CATALUÑA



Y en este punto, ha aprovechado para hacer un llamamiento a la Generalitat y dejar claro que "también el Govern tiene que contar con toda la población de Cataluña".



"Ahí es donde creo que podremos encontrar puntos para avanzar en los próximos años", ha asegurado, tras hacer hincapié en que la "Agenda del reencuentro" que propone el Gobierno es "muy plural y diversa" y toca también cuestione de "alto impacto" de carácter económico y social.



Sobre la mesa de diálogo en concreto, Sánchez ha defendido que el objetivo debe ser ir "hacia adelante" y construir "un proyecto común". "En eso está el Gobierno de España y esperamos que esté el Govern porque, insisto, es necesario que hable con la otra parte de Cataluña", ha reclamado.



"Esos son los ejes en los que se mueve el Gobierno y lo hacemos con toda la generosidad y la responsabilidad de lo que nos estamos jugando, que es la convivencia en una parte importante de nuestro país", ha enfatizado.