España.- El secretario de la ONU ve con buenos ojos la "creación de condiciones para el diálogo" en Cataluña

02-07-2021 El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, participa en el panel de "Acción climática para una recuperación verde", a 2 de julio de 2021, en el Palacio de Zurbano, Madrid, (España). POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press



Guterres ensalza la "cooperación ejemplar" de España con Naciones Unidas y su compromiso con el multilateralismo



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha evitado pronunciarse expresamente sobre Cataluña y los recientes indultos concedidos por el Gobierno a los presos del procés, si bien ha defendido que el diálogo es la mejor vía para resolver las problemas y que por tanto es importante crear las condiciones que lleven al mismo.



En una breve comparecencia en Moncloa junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Guterres ha sostenido que no es "propio" de su cargo "comentar las cuestiones de política interna de los estados miembros" de la ONU, tras ser preguntado por Cataluña.



No obstante, ha subrayado que para él hay un "principio global esencial" que es que "todos los problemas tienen que solucionarse políticamente" y que "el diálogo es un intrumento esencial para solucionar los problemas de nuestro tiempo".



En este sentido, "la creación de condiciones para que el diálogo pueda fructificar es siempre algo muy importante en nuestras sociedades", ha rematado, sin mencionar en ningún momento a la actuación del Gobierno ni a Cataluña.



COOPERACIÓN EJEMPLAR CON LA ONU



Por otra parte, Guterres ha resaltado la "cooperación ejemplar" de España con el sistema de Naciones Unidas en todos los ámbitos, desde la paz y la seguridad pasando por los Derechos Humanos y el desarrollo sostenible, y el compromiso del Gobierno con el multilateralismo.



Asimismo, también ha elogiado los esfuerzos que está realizando España en materia de cambio climático junto con la UE y el compromiso con el feminismo. Igualmente, ha sostenido que España está "a la vanguardia" a la hora de trabajar junto al sector privado, la sociedad civil, el mundo académico y otros y de darles voz en el sistema multilateral.



En definitiva, "España es un socio ejemplar de la ONU, está en la vanguardia de la defensa los valores civiles y de la lucha por un multilateralismo más eficaz para responder a los dramáticos retos que tenemos en los momentos que estamos viviendo".



Por su parte, Sánchez ha felicitado a Guterres por su reciente reelección para un segundo mandato de cinco años y ha resaltado que durante el primero se ha producido un "refuerzo del multilateralismo" pese a que el contexto "no ha sido fácil".



COMPROMISO DE ESPAÑA



Ha aprovechado para reiterarle el compromiso "firme e inequívoco" del Gobierno pero también de la sociedad y las instituciones españolas con la agenda multilateral. España es "un país pequeño en el escenario global y que necesita de articular respuestas globales a desafíos globales" ya que "por nosotros mismos no podríamos hacer frente a ellos de manera eficaz y equitativa".



Así las cosas, ha incidido en que la agenda que está liderando la ONU es la misma que está intentando aplicar el Gobierno a nivel interno, entre otras cosas con la adopción de la Ley sobre Cambio Climático o la Ley de Protección de la Infancia así como apostando por una política exterior feminista.



"Sentimos como propia la agenda multilateral y la estamos aplicando en nuestra política doméstica", ha afirmado el presidente que ha asegurado a Guterres que en España tiene "un gobierno amigo y comprometido", como ha quedado demostrado también durante la pandemia.