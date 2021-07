Eslovenia responde a incidente con comisario europeo en torno al estado de Derecho

Eslovenia "no es un estado miembro de segunda clase" en la UE, reaccionó el viernes el primer ministro, Janez Jansa, a raíz del incidente de la víspera con un alto funcionario europeo sobre la situación del estado de Derecho en ese país.

El jueves, durante la ceremonia por la asunción de Eslovenia en la presidencia rotatoria semestral de la UE, el comisario europeo a cargo del Pacto Verde, el holandés Frans Timmermans, se negó a sumarse a la foto oficial del evento.

Timmermans adoptó ese gesto en protesta por "un ataque inaceptable y difamatorio" contra dos jueces eslovenos, cuya independencia fue cuestionada públicamente por Jansa, al divulgar una foto de los dos magistrados con eurodiputados del grupo socialista durante una reunión con comisarios europeos.

Al ser consultado sobre la airada reacción de Timmermans, Jansa aseguró que no se dio cuenta de inmediato de su ausencia.

Durante la reunión con comisarios europeos "hubo preguntas concretas sobre el estado de Derecho, y respondimos", dijo Jansa, quien habitualmente denuncia regularmente el sesgo izquierdista de los medios de prensa y magistrados en su país.

"Si un comisario se siente ofendido, debo decir que no hemos iniciado el debate, sino que solo hemos aclarado algunos puntos. Si no te gusta la verdad, es un problema para ti, no para la verdad", añadió el primer ministro en una rueda de prensa con periodistas europeos.

Sin embargo, añadió que "Eslovenia no es una colonia, no es un estado miembro de segunda clase. Insistimos en un trato completamente igualitario".

Durante la conferencia de prensa, el líder conservador, que acusó a los periodistas presentes de una cobertura sesgada, lanzó un breve video destinado a mostrar "la otra cara de la moneda" sobre las denuncias de ataques a la libertad de prensa en Eslovenia.

