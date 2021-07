Ente electoral boliviano rechaza la denuncia de un diputado del MAS sobre sus directivos

Vista de la sede Tribunal Supremo Electoral (TSE), en La Paz (Bolivia). EFE/Martín Alipaz/Archivo

La Paz, 2 jul (EFE).- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia rechazó este viernes una denuncia interpuesta por un diputado del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), quien pedía la destitución del presidente de ese organismo, Óscar Hassenteufel, y de su vicepresidenta, Nancy Gutiérrez.

"La Sala Plena Tribunal Supremo Electoral, constituido en Tribunal disciplinario y tras una extensa reunión, determinó, por unanimidad, rechazar 'in limine' la denuncia interpuesta por el diputado Ramiro Venegas" en contra del presidente y vicepresidenta del TSE, señaló la entidad en un comunicado.

Venegas había presentado en abril una denuncia en contra del entonces presidente del TSE Salvador Romero por incumplimiento de deberes debido a que el exfuncionario no respondió una petición de informe sobre los hechos registrados en 2019, cuando fueron anuladas las elecciones que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia del país.

Hace un mes, Venegas amplió la denuncia contra la vocal Rosario Baptista y al ver que el proceso no avanzó pidió la suspensión de las directivas de TSE, que asumieron a finales de abril tras la renuncia de Romero al ente electoral.

Tras las elecciones de octubre de 2020, se filtró una carta de Baptista a la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que pedía una auditoría al padrón boliviano ante la presunta existencia de un "bloque de data alterno" con acceso "privilegiado, restringido y secreto" que supuestamente incidió en los resultados de los comicios que ganó Luis Arce.

El propio Romero rechazó en su momento el contenido de la carta de la vocal y ratificó la veracidad del proceso electoral del 18 de octubre de 2020.

En su comunicado, el órgano electoral ratificó que la "decisión se asumió en función a lo que establece el reglamento interno del TSE" y que la denuncia del diputado Venegas no procede por falta de fundabilidad.