Enrique Iglesias da la bienvenida al verano con su nuevo hit, "Me pasé", junto a Farruco

02-07-2021 Enrique Iglesias acaba de lanzar su nueva canción en colaboración con Farruco



El cantante, en un gran momento de su carrera, incia el próximo 25 de septiembre en Las Vegas su histórica gira conjunta por Estados Unidos junto a Ricky Martin



Como no podía ser de otra manera, con la llegada del calorcito llegan esos temas tan pegadizos y animados que se convierten en las canciones ideales para crear recuerdos mágicos estas vacaciones. Enrique Iglesias, dispuesto a animar la época estival a sus millones de fans, se postula como candidato al tema del verano con su nuevo lanzamiento junto a la estrella de reggaeton Farruko, "Me pasé".



Un derroche de energía que logra capturar por qué el hijo de Isabel Preysler y Julio Iglesias ha sido nombrado recientemente por Billboard como el artista latino más importante de la historia. Construida sobre la base de una pegadiza melodía eléctrica, la canción cuenta con un ritmo irresistible que opta a convertirse en el himno de este verano.



Un lanzamiento que empieza a subir como la espuma en la lista de éxitos de varios países y con el que Enrique calienta motores para el inicio de la histórica gira conjunta con Ricky Martín, con el que ambas estrellas latinas recorrerán buena parte de Estados Unidos en los próximos meses.



El videoclip de "Me pasé" ha sido dirigido por Alejandro Pérez, - con quien el artista ha trabajado en exitazos como "Bailando", "Súbeme La Radio" y "Duele el Corazón" -, fue grabado en las paradisíacas playas de El Portillo en Samaná, República Dominicana.