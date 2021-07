Elena Rodríguez, madre de Adara, desvela cómo está su hija tras su ruptura con Rodri

03-11-2020 Adara Molinero y Elena Rodríguez EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Dos semanas después de que el programa 'Socialité' acusase a Rodri Fuertes de haber sido infiel a Adara Molinero en la noche madrileña con una misteriosa joven y de que la ganadora de 'GH Vip', rompiese fulminantemente con su novio completamente destrozada, sin querer escuchar las explicaciones del infuencer, que negaba rotundamente esta supuesta deslealtad.



A día de hoy y a pesar de que muchos aseguraron que se trataba de un montaje de Adara para tener protagonismo mediático y que pronto se reconciliaría con Rodri tras contar su rutpura en algún plató o revista en exclusiva, nada de ello ha sucedido y los instagrammers continúan sus caminos por separado.



Pero quizás este desengaño amoroso le haya traído algo bueno a la concursante de realities que, después de varios meses distanciada de su madre, Elena Rodríguez, vuelve a dejarse ver con su progenitora, desmintiendo así su presunta ruptura familiar por el fuerte carácter de Adara, que en los últimos tiempos ha protagonizado enfrentamientos también con su padre, Jesús Molinero, con su hermano Aitor o con el padre de su hijo Martín, Hugo Sierra, y su pareja, Ivanna Icardi.



Así, muy pendiente de Adara en estos complicados momentos a nivel personal tras su ruptura con Rodri, Elena ha reaparecido en compañía de su hija, aprovechando para desmentir ningún distanciamiento entre ellas. "Estamos bien. Mi hija tiene 30 años, tiene su vida y yo tengo la mía", asegura la exconcursante de 'Supervivientes', confesando que "es mi hija y yo la adoro".



"Yo siempre la he apoyado, haga lo que haga, es mi hija por encima de todo", afirma Elena, desvelando cómo está Adara tras su ruptura con Rodri: "Yo la veo bien". "Yo simplemente estoy pero es su vida y no hablo de eso", comenta sobre una posible reconciliación en la pareja; "Es su historia y ellos sabrán lo que hay o no hay y lo que habrá pasado. No es cosa mía", ha asegurado en el vídeo que te mostramos a continuación.