02-07-2021 El vestido bicolor con el que la Infanta Sofía se ha consolidado, definitivamente, como una 'it girl'.



La visita de la Familia Real a Barcelona para presidir la entrega de los Premios Fundación Princesa de Girona ha servido para darnos cuenta de dos cosas; primero, la espectacular preparación de la Princesa Leonor que, a su 15 años, demuestra con cada una de sus apariciones que será la mejor heredera al trono que todos podíamos imaginar. Su saber estar, su elegancia y esa tímida dulcura que nunca la abandonan se han convertido en su mejor baza y, no podemos negar que nos ha conquistado totalmente.



Y, segundo, que a pesar de que la Infanta Sofía no será quien suba al trono, sí reinará en un terreno en el que hasta ahora es su madre, la Reina Letizia, quien lleva la corona: el de la moda. Y es que aunque tan sólo tiene 14 años, la hija menor de los Reyes tiene muy claro sus gustos en lo que a ropa y, poco a poco, se ha convertido en toda una 'it girl', siguendo los pasos de su prima Victoria Federica. Atrevida, original y, sobre todo, muy estilosa; algo difícil de conseguir a su edad - ya que está a medio camino entre dejar de ser una niña y convertirse en una mujer - y que a ella le sobra, como ha demostrado en los últimos actos que ha protagonizado junto a sus padres y a su hermana y reafirmado este jueves en Barcelona.



Si por la mañana acaparó todas las miradas con su minivestido azul celeste con fruncido en la cintura y estilo romantico pero, principalmente, por su semirecogido con moño alto - un peinado de auténtica 'influencer' que se sentaba de fábula - por la noche, durante la entrega de premios, no se quedó atrás, con un look tan moderno como apludido, convirtiéndose en el contrapunto perfecto a la elegancia más clásica de la Princesa Leonor, que apostó en esta ocasión por el rojo.



Mientras, Sofía estrenó un original vestido bicolor en blanco y negro, con corte oversize y plenamente de tendencia. Un diseño corto de Sfera con mangas abullonadas y un favorecedor juego de superposiciones, creando el efecto de que llevaba un vestido de tirante fino negro con profundo escote en pico sobre un cuerpo blanco de cuello redondo. Un modelo que ha creado auténtico furor esta temporada y que está agotado en la web de la firma - ya que además está rebajado a 19.90 euros - que la Infanta combinó con unas bailarinas negras de encaje.



Además, al igual que por la mañana, la hija menor de los Reyes ha vuelto a dejar atrás su imagen de niña apostando por un rompedor peinado, cambiando su atrevido moño alto por una trenza lateral despejando su cara de un lado, y dejando su melena suelta en el contrario. Otro look al más puro estilo influencer que le hemos visto en más de una ocasión a instagrammers como María Pombo y con el que la Infanta Sofía ha presumido una vez más de frescura, original y, como no, una personalidad propia... ¡Que nos encanta!