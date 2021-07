El Museo de Camarón abre sus puertas en un día "histórico" para el flamenco

Un momento de la inauguración este viernes de un museo dedicado al cantaor Camarón de la Isla, para adentrarse en su leyenda y a preservar su memoria que revolucionó e hizo universal el flamenco. EFE/Román Ríos.

San Fernando (Cádiz), 2 jul (EFE).- Veintinueve años después de la prematura muerte de José Monje Cruz, Camarón de la Isla, San Fernando (Cádiz), su localidad natal, ha inaugurado hoy un museo dedicado a adentrarse en su leyenda y a preservar la memoria del cantaor que revolucionó e hizo universal el flamenco.

"Hoy es un día histórico", ha asegurado en la inauguración el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha reconocido que con este espacio innovador y vanguardista se salda no sólo una deuda con Camarón de la Isla, sino con todo el flamenco.

Su viuda, Dolores Montoya", Chispa, no ha podido evitar las lágrimas en la inauguración, celebrada el mismo día en el que Camarón de la Isla falleció a los 42 años.

La tristeza de la fecha se ha unido a la alegría de la inauguración de este museo, un proyecto que lleva fraguándose desde que en 2014 "La Chispa" llegara a un acuerdo con el Ayuntamiento para ceder durante 50 años unos 400 recuerdos personales del cantaor para este proyecto a cambio de 2.500 euros al mes.

"La Chispa" ha confesado sentirse "muy emocionada": "me encantaría que mi marido viera esto".

Y ha agradecido el trabajo de todas las personas que han permitido que se ponga en pie el que para ella es "el museo más bonito del mundo".

Sus hijos, sus nietos, amigos del cantaor como los guitarristas Paco Cepero o Tomatito o el cantaor Rancapino no han querido perderse la oportunidad de ser los primeros en conocer los 1.200 metros del espacio expositivo que recorre la vida del cantaor.

Sus objetos personales, desde el Mercedes blanco en el que viajó a tantos festivales, hasta sus camisas, sus instrumentos o los cuadernos en los que tomaba notas, hilvanan un recorrido que permite reencontrarse con el cantaor que se convirtió en mito.

Cinco grandes pantallas interactivas repasan también su trayectoria artística y personal, ofreciendo más de cinco horas de contenido audiovisual, la mayor compilación audiovisual sobre su figura.

En estas proyecciones es la voz del propio cantaor la que protagoniza el relato de José Monje Cruz sobre Camarón de la Isla.

Una gramola gigante ofrece también a los visitantes la posibilidad de escuchar una infinidad de cantes al finalizar un recorrido que da también la posibilidad de hacerse una foto con el célebre cantaor.

La alcaldesa de San fernando, Patricia Cavada, ha destacado en la inauguración que con este espacio la ciudad "salda una deuda histórica" con aquel niño rubio de las Callejuelas "que deslumbró al mundo desde que interpretó las primeras notas" en la fragua de su padres o en la Venta Vargas.

Junto a esta Venta, se ha levantado el vanguardista edificio, con una inversión de algo más de cuatro millones de euros procedentes en su mayoría de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de la provincia de Cádiz.

"A partir de hoy tiene más sentido que nunca la ruta camaronera, esa que ya recorre de extremo a extremo nuestra ciudad. Esa a la que ya acuden como devotos miles de aficionados y aficionadas que quieren descubrir la Fragua, la Venta Vargas, la Iglesia Mayor, las Callejuelas, la Casa Natal, el Mausoleo y hasta las salinas y esteros, esos espejos de sol y sal que nunca olvidó José por más kilómetros y compromisos que lo separaran de su Isla", ha recordado la alcaldesa.

El museo, que también cuenta con espacios para celebrar eventos, para los estudiosos del flamenco y para los niños, quedará abierto al público la próxima semana.

A partir del lunes día 5 de julio a las 12 horas se podrá reservar cita para encontrarse con "la memoria viva de este cantaor universal" que provocó "el mayor estallido que ha vivido hasta ahora el flamenco", en palabras del presidente de la Junta de Andalucía.