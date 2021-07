El Foro de Igualdad de la ONU cierra con un llamamiento a la acción

EFE/ Carlos Ramírez/Archivo

París, 2 jul (EFE).- El Foro de la ONU por la igualdad de género terminó este viernes con una llamada a la acción para seguir promoviendo los derechos de las mujeres y evitar la amenaza de su regresión en distintas partes del mundo.

"Queremos acción y estamos comprometidas con la acción", afirmó la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, en el cierre de la conferencia, que se ha extendido durante tres días en París bajo la copresidencia de Francia y México.

El Foro Generación Igualdad recibió compromisos por un total de cerca de 40.000 millones de dólares en los próximos cinco años, formulados por Estados (en buena parte para usar en sus propios territorios), organismos internacionales y el sector privado.

Mlambo-Ngcuka agradeció los fondos prometidos y aseguró que serán "responsables" con los que les toque gestionar: "Los emplearemos a nivel local, donde hace falta".

Este foro, que buscaba tener el mismo impacto que la Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995 en Pekín, "ha colocado los derechos de las mujeres y las niñas en el corazón de la agencia internacional" y ha sentado "la base de un nuevo multilateralismo", señaló el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian.

También recalcó que el encuentro "ha enviado un mensaje muy claro a las fuerzas de la regresión" que "no aceptan los derechos de las mujeres".

En esta línea insistió el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien advirtió de que por todo el mundo "hay movimientos que están en contra" de los derechos de la mujer, y la conferencia de París ha supuesto "una gran confirmación de que estamos en la ruta correcta".

A su juicio, el foro ha aportado "resultados relevantes" y la causa que defiende, la de las mujeres, "es la causa de todos".

La ministra francesa de Igualdad, Elisabeth Moreno, también advirtió contra "el conservadurismo en ascenso" contra los derechos de las mujeres y el "terrible impacto de la crisis sanitaria", con millones de niñas que no pudieron ir a la escuela o de mujeres que no tuvieron acceso a la contracepción o cayeron en la pobreza.

Para la subsecretaria mexicana de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado, "la recaudación de fondos es muy importante, pero es más la conciencia que se ha logrado levantar".

Añadió que el foro supone "una grandiosa oportunidad" para su país y el resto de Latinoamérica "para aumentar nuestros compromisos" en el avance de los derechos de niñas y mujeres.

Durante estos tres días, se han discutido problemas como la educación de las niñas, los derechos sexuales y reproductivos o el aumento de la violencia contra las mujeres durante la pandemia.

Otra preocupación es la violencia que sufren las dirigentes comunitarias en zonas en desarrollo.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, se comprometió hoy a que su oficina "reforzará el apoyo" a líderes feministas y comunitarias para asegurar "la protección frente a represalias por cooperar con Naciones Unidas".

Además, cerca de un centenar de instituciones de la industria cultura, que incluye el cine, los medios de comunicación o los videojuegos, se comprometieron a adoptar medidas para promover la igualdad de género y evitar el sexismo en su sector.

Los firmantes de esta iniciativa tendrán que aplicar medidas concretas para dar más representación a las mujeres, especialmente en puestos directivos, y para adoptar una conducta que luche contra los estereotipos de género.

El anuncio de este documento se hizo durante el panel consagrado este viernes a los estereotipos sobre las mujeres en las industrias culturales y creativas.

"Vamos a responder a un desafío de nuestra civilización, a un combate humanista del siglo XXI", dijo Marie-Christine Saragosse, directora general de la empresa pública France Médias Monde (FMM), que controla las radios y televisiones públicas francesas.