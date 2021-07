EE.UU. obligará a las aerolíneas a devolver el dinero del equipaje retrasado

En la imagen, el asesor económico de Biden, Brian Deese. EFE/EPA/SHAWN THEW / POOL/Archivo

Washington, 2 jul (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos obligará a las compañías aéreas que operen en el país a que devuelvan a los pasajeros el dinero del equipaje por el que cobren un extra y no llegue a tiempo, anunció este viernes la Casa Blanca.

La intención del Ejecutivo de Joe Biden, con esta y otras medidas, es proteger a los consumidores y también promover la competencia leal dentro de la industria.

"Estas normas específicamente asegurarán que si un pasajero paga por equipaje, deben recibir ese dinero de vuelta si la maleta no llega a tiempo. También, que si un pasajero paga por un servicio como wifi y no funciona, va a recibir rápidamente ese dinero de vuelta", aseguró en una rueda de prensa el asesor económico de Biden, Brian Deese.

El funcionario detalló que estas dos medidas forman parte de un paquete que el mandatario estadounidense hará público "pronto" y enviará al Departamento de Transporte para su implementación con el objetivo de promover una mayor competencia y bajar los precios para los consumidores.

El paquete también incluirá la obligación de informar de manera transparente y anticipada los costos de equipaje y de cancelación para que los consumidores "comprendan claramente las tarifas" y "lo que realmente están pagando".