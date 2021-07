Cvirus.- Imputado un hombre después de acosar a uno de los responsables de la lucha contra la pandemia en Reino Unido

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Un hombre ha sido imputado por agredir al Oficial Médico Jefe de Inglaterra, Chris Whitty, uno de los responsables de la lucha contra la pandemia de COVID-19 en Reino Unido, después de que el domingo se hiciera público un vídeo en el que un grupo de jóvenes le acosan en un parque en Londres.



La Policía Metropolitana de Londres ha señalado este viernes que el individuo es Lewis Hughes, de 23 años y procedente de Romford, un barrio del municipio londinense de Havering. Fue imputado el jueves y comparecerá en un tribunal de Westminster el 30 de julio.



En un comunicado, la Policía ha explicado que el domingo, aproximadamente a las 19.20 horas (hora local) agentes presentes en el parque de St. James se percataron de que un hombre estaba siendo acosado por un grupo de individuos. "Hablaron con la víctima y comprobaron su estado. No sufrió ninguna herida", han agregado.



Así, han detallado que han revisado el vídeo del incidente y que la investigación, aún en curso, se ha derivado al equipo de crímenes de orden público, según ha recogido Sky News.



El vídeo en cuestión ha circulado por redes sociales ampliamente, ha recordado la BBC. Hughes, que ha perdido su trabajo en una inmobiliaria como resultado de sus acciones, ya se disculpó con Whitty por cualquier "molestia" que le pudiera haber causado. "Si le hice sentir incómodo (a Whitty), lo que parece que hice, le pido disculpas por eso", dijo al periódico 'The Sun'.



No es la primera vez que se graba al profesor Whitty siendo confrontado por algún ciudadano. A principios de este mes, un hombre de Oxford le acusó de mentir a la ciudadanía a cuenta del coronavirus, mientras que en febrero otro hombre le acosó en Westminster. El mismo sábado, antes del incidente en el parque de St. James, un grupo se concentró frente a lo que parece ser la vivienda de Whitty en Londres, cantando y gritando.