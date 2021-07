27-04-2018 Corea.- Moon y Kim intercambian cartas sobre una posible cumbre intercoreana, según el diario 'JoongAng Ilbo'. El Ministerio de Unificación dice no tener constancia de las misivas POLITICA 2018 KOREA SUMMIT PRESS POOL / POOL



El presidente surcoreano, Moon Jae In, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, habrían intercambiado una serie de cartas en mayo para hablar de la posibilidad de celebrar una cumbre entre ambos, según han revelado fuentes diplomáticas al diario 'JoongAng Ilbo'.



"Los dos han intercambiado misivas de forma paralela a la cumbre entre Corea del Sur y Estados Unidos en mayo", ha indicado una fuente en condición de anonimato. "Me dijeron que se habló de la posibilidad de realizar una cumbre virtual, mediante videoconferencia", ha añadido.



Otras fuentes han señalado que Moon habría enviado una carta a Kim antes de dirigirse a Washington en mayo para reunirse con el presidente estadounidense, Joe Biden: "no sé cuál fue la respuesta de Kim, pero sí se sabe algo sobre estas cartas".



No obstante, un alto cargo del Gobierno surcoreano consultado por el medio de comunicación ha subrayado que no confirmará ni negará esta información. "Es difícil hacerlo", ha dicho.



Por su parte, el Ministerio de Unificación surcoreano ha indicado que carece de información al respecto y que no tenía constancia de las cartas en cuestión. "No sabemos nada de los contenidos de esa información", ha señalado Cha Deok Cheol, portavoz del Ministerio, según informaciones de la agencia Yonhap.



No obstante, Cha ha afirmado que Corea del Sur está perfectamente equipado para mantener una cumbre virtual con Corea del Norte en caso de que fuera necesario llegado el momento.