Carlota Boza, de 'La que se avecina', cuenta su experiencia positiva con José Luis Moreno

28-01-2020 Carlota Boza EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 2 (CHANCE)



Carlota Boza lleva en nuestras 'casas' toda la vida. Empezó en 'La que se avecina' siendo tan solo una niña de 6 años y, con 20 y convertida en una de las jóvenes promesas de la interpretación de nuestro país contiúa interpretando a la hija díscola de Amador y 'Cuqui' (Pablo Chiapella y Eva Isanta).



Por tanto, conoce y ha trabajado con José Luis Moreno, confesando su sorpresa tras la detención del productor, para el que solo tiene buenas palabras: "Le conocí con 5 años y he trabajado muchísimo con él. Siempre ha sido un encanto conmigo y nunca ha tenido una mala palabra siempre, me ha tratado como una princesa. Le he tenido mucho cariño".



Sin embargo, muy cauta y aunque "yo no he tenido ningún problema ni en el tema personal ni en el profesional", Carlota asegura que "yo no he visitado su casa" y aunque le parece "un poco irreal y como de película" todo lo que se ha dicho en los últimos días tras la detención del productor, "cada uno tiene su historia con cada persona, no digo que eso no haya pasado".



Muy amiga de Victoria Federica desde que se conocieron "a los 8 años en la playa", la actriz define ala hija de la Infanta Elena como "un encanto. Un amor de niña. La conoces y desde el primer momento tienes ganas de abrazarla. Es super cariñosa y super buena". Aunque la ve muy feliz con Jorge Bárcenas - al que conoce y define como "muy agradable" - cree que por el momento "son muy jóvenes" para casarse.