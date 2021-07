Carlos Sobera, dispuesto a tender puentes entre Rocío Flores y Rocío Carrasco

14-04-2016 Carlos Sobera EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



En uno de los mejores momentos de su larga trayectoria profesional y triunfando tanto en 'Supervivientes' como en 'El precio justo', 'Volverte a ver' y en 'First Dates', Carlos Sobera intenta sacar hueco para colaborar, siempre que puede, con diferentes causas solidarias. Y si hace unas semanas le veíamos aportando su granito de arena en el partido de fútbol a favor de la Fundación Cris contra el cáncer, en esta ocasión se ha desplazado a Marbella como Embajador de Global Gift para inaugurar 'La Casa de Ángeles', para ayudar a niños con enfermedades raras.



15 días después de protagonizar un tenso enfrentamiento con Rocío Flores en el plató de 'Tierra de nadie' - cuando la hija de Rocío Carrasco perdiese los nervios con el Maestro Joao, con el propio Sobera y con el director del programa por las críticas que está recibiendo Olga Moreno en el reality - el presentador ha querido quitar hierro al asunto. "Hubo un pequeño pique pero fue solucionado de inmediato y luego ya a la semana siguiente que fue la anterior y ayer no hubo ya ningún problema" ha afirmado, justificando a la colaboradora porque "a veces los nervios traicionan y se dicen cosas de las que luego*". "Rocío es muy joven y tiene poca experiencia, pero creo que lo hemos solventado todos con tranquilidad que es como hay que hacer las cosas", asegura.



Fiel a su sinceridad, Carlos asegura que un reencuentro entre Ro y su madre "sería un bombazo en todos los sentidos, pero sobre todo en uno, en el emocional, para ellas ese sería un momento de sus vidas irrepetible, extraordinario y probablemente muy positivo". Y, sin dudarlo, se muestra dispuesto a tender puentes para que Rocío Carrasco y su hija se reconcilien: "Ojalá pudiéramos ayudarlas, yo les ofrecería Volverte a Ver para un reencuentro, con la mejor de las intenciones". "Son temas tan delicados, tan especiales, tan controvertidos que hay que respetar las emociones y tener cuidado", añade.



En la recta final de 'Supervivientes', Sobera prefiere no desvelar quién es su favorito: "Lo último que haría sería decirlo, me cuelgan al minuto siguiente en Twitter. el otro día se me ocurrió decir que me daba pena la eliminación de Palito y no sabes tú los palitos que me cayeron por decir eso. Me exprese porque creo que había que hacerlo, pero quién es el favorito para ganar, eso no lo diré nunca".