Bruselas pide continuar la vacunación ante el avance de las variantes

Imagen del interior del punto de vacunación masiva del Wizink Center en Madrid. EFE/Zipi.

Bruselas, 2 jul (EFE).- La Comisión Europea dijo este viernes estar preocupada por el avance de las variantes del SARS-CoV-2 y pidió a los países de la Unión Europea que, para combatirlas, sigan con las campañas de vacunación.

"La lucha contra el virus y las variantes no ha acabado. Estamos preocupados", dijo el portavoz de Sanidad del Ejecutivo comunitario, Stefan De Keersmaecker.

El portavoz pidió a los gobiernos de la Unión Europea que aseguren "la entrega de un número suficiente de dosis" y que "garanticen los más rápidamente posible" su administración "para estar mejor preparados contra estos virus y las variantes".

De Keersmaecker, no obstante, rechazó hasta en dos ocasiones referirse concretamente a la situación de España, tras el macrobrote originado en Mallorca (Islas Baleares).

"No nos pronunciamos sobre un país en concreto", dijo, añadiendo que el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas y la comisaria de Sanidad, Stella Kyriakides, iniciarán un viaje "por diferentes Estados miembros" para ver de qué manera Bruselas puede ayudar a controlar la pandemia.

Este macrobrote provocó el incremento de la incidencia acumulada, sobre todo en la franja de edad de menores de 29 años, que se sitúa en un riesgo alto, con más de 250 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, mientras que la media está en 117.

Más de cien estudiantes españoles involucrados en el macrobrote abandonaron ayer el confinamiento forzoso en la isla, al haber dado negativo en las pruebas PCR, después de que así lo ordenara una jueza de Baleares.

Otros 70 positivos continúan por ahora en un hotel de cuatro estrellas, hasta completar los diez días de aislamiento.