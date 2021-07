Britney Spears, malas noticias para la artitsa

MADRID, 2 (CHANCE)



Estas semanas Britney Spears está siendo más protagonista que nunca desde que se hicieran públicas sus declaraciones en un juicio en contra de su padre. Hoy, la artista ha recibido una de las peores noticias: han denegado la petición que hizo en noviembre del año pasado de destituir a su padre. De esta manera, Jaime Spears seguirá siendo el gestor del patrimonio de la joven y seguirá controlada al máximo por él.



Una noticia que viene acompañada por otra que no es nada positiva, ya que la gestora Bessemer Trust, tutora económica junto a su padre de su patrimonio, quiere dejar el trabajo.



Según ha publicado 'The New York Times' el fondo de inversión ha presentado un escrito ante el juez en el que pide respetar la voluntad de Britney Spears y retirarse, una decisión que viene tomada tras las acusaciones de abuso de la artista, además de que esta tutela legal de su fortuna había sido algo escogido voluntariamente por ella.



Como bien sabemos, la voluntad de Britney Spears era destituir a su padre y nombrar a este fondo de inversión como tutor único de su patrimonio, pero en vez de ser así, el magistrado estipuló que lo hicieran en conjunto con el padre y la gestora de la cantante.