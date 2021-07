Brasil convoca 26 nadadores para Tokio 2020, mayor equipo enviado a Olímpicos

La nadadora brasileña Etiene Medeiros. EFE/Alberto Estévez/Archivo

Río de Janeiro, 2 jul (EFE).- Brasil convocó este viernes a 26 nadadores (16 hombres y 10 mujeres) para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el mayor equipo de natación que envía el gigante sudamericano a un certamen olímpico.

La lista definitiva de convocados fue anunciada por la Confederación Brasileña de Deportes Acuáticos (CBDA) luego de que terminaran todas las posibilidades de clasificación para Tokio e incluye a 10 nadadores con experiencia olímpica y 16 debutantes.

Entre los 10 con experiencia olímpica están cinco finalistas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016: Etiene Medeiros (50 metros libre y 4x100 metros libre), Bruno Fratus (50 metros libre), Gabriel Santos (100 metros libre y 4x100 metros libre), Guilherme Guido (100 metros espalda) y Marcelo Chierighini (4x100 metros libre).

Se trata del mayor equipo de natación enviado a una cita olímpica en el exterior, por encima de los enviados a Pekín 2008 (24), Atenas 2004 (23) y Londres 2012 (19).

El equipo brasileño de natación que disputó los Juegos de Río de Janeiro alcanzó el récord de 30 integrantes gracias a las ventajas ofrecidas al anfitrión para elevar su delegación.

La lista de nadadores clasificados elevó a 307 el número de brasileños con cupo garantizado en los Juegos Olímpicos de Tokio, con lo que Brasil contará con un número de participantes récord en citas olímpicas fuera del país.

El número de clasificados supera las mejores expectativas del Comité Olímpico Brasileño (COB), que tenía como meta contar con entre 250 y 300 representantes en Tokio 2020.

Brasil tuvo 277 participantes en Pekín 2008, 259 en Londres 2012 y 465 en Río 2016, lo que igualmente sólo fue posible por el elevado número de plazas que el reglamento le reserva al país anfitrión.

Pese a que no estableció una meta de medallas para Tokio, la Confederación Brasileña de Deportes Acuáticos afirmó que el objetivo es volver al podio y superar el récord de ocho finales que Brasil disputó en Río de Janeiro.

Brasil no obtuvo ninguna medalla en natación en Río 2016 (con excepción del bronce que se colgó Poliana Okimoto en la maratón acuática, una disciplina ajena a las piscinas), tras haber conquistado una plata (Thiago Pereira en 400 metros estilos) y un bronce (César Cielo en 50 metros libre) en Londres 2012.

La mejor actuación de la natación brasileña en Juegos Olímpicos fue en Pekín 2008, cuando César Cielo se colgó el oro en los 50 metros libre y el bronce en los 100 metros libre.

Pese a no haber subido al podio, la natación brasileña disputó 8 finales en Río, 10 semifinales y terminó con cuatro récords sudamericanos y uno brasileño.

Las mayores esperanzas de medalla del equipo de natación convocado para Tokio son Bruno Fratus, medalla de oro en los Panamericanos de Lima 2019 y plata en el Mundial de 2019 en los 50 metros libre, así como el cuarteto masculino que disputará el relevo de 4x100 metros libre.

"Conseguimos reunir un equipo experimentado y al mismo tiempo joven, que nos da perspectivas excelentes no sólo para 2021 sino también para 2024. Estoy seguro de que Brasil estará bien representado en Tokio", afirmó el presidente de la CBDA, Luiz Fernando Coelho, en la ceremonia de presentación del equipo.

La previsión de la Confederación es que el equipo se concentre en Tokio el 18 de julio, seis días antes del inicio de las competiciones en las piscinas en los Juegos Olímpicos.