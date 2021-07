Bolsonaro dice que gobernador salió del clóset para promover su candidatura

En la imagen, el gobernador del estado brasileño Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. EFE/ Fernando Bizerra/Archivo

Río de Janeiro, 2 jul (EFE).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este viernes que un gobernador de Brasil que se declaró abiertamente homosexual en una entrevista televisiva está utilizando ese anuncio para promover su candidatura a las elecciones presidenciales del próximo año.

Eduardo Leite, gobernador del estado de Río Grande do Sul y precandidato presidencial por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), decidió salir del clóset en "Converse com Bial", un famoso programa de entrevistas que se transmite semanalmente en la madrugada del viernes en la Rede Globo.

La noticia ha causado revuelo en la esfera política brasileña pues el mandatario regional está inscrito en las previas presidenciales del PSDB y se presenta como una opción de centro en unas elecciones que desde ya se muestran polarizadas entre Bolsonaro y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Ese tipo está creyendo que es lo máximo" (...) "Es la tarjeta de presentación para su candidatura", afirmó Bolsonaro a sus seguidores en el Palacio da Alvorada, donde reside, al referirse al primer aspirante presidencial que asume su homosexualidad en la historia de Brasil.

"Nadie tiene nada en contra de la vida privada de nadie. Ahora, querer imponer su costumbre, su comportamiento para los otros ¡no!", agregó el líder ultraderechista, que en el pasado fue criticado por comentarios homofóbicos y misóginos.

Leite es un importante líder regional del PSDB, la formación del expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) y que tiene una importante fuerza electoral en varios de los estados más poblados de Brasil como Sao Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro y el propio Río Grande do Sul.

La candidatura del PSDB es objeto de duras disputas internas que tendrán que ser dirimidas en unas elecciones previas convocadas para noviembre y que serán disputadas por hasta cuatro candidatos, entre los cuales aparece Leite.

Aunque el principal aspirante del PSDB es Joao Doria, gobernador de Sao Paulo -el estado más rico y poblado de Brasil, con unos 46 millones de habitantes- el mandatario regional no cuenta con respaldo unánime en el partido.

Bolsonaro, cuya popularidad está en su peor momento, con un índice de desaprobación del 50 %, aspira a su reelección, pero Lula, quien sería su principal rival, lidera las encuestas con un 49 % de los favoritismos, más del doble que los del líder ultraderechista, que solo tiene el 23 % de los apoyos.