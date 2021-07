Biden acude a derrumbe en Florida, tras suspensión de rescates por seguridad

Actualiza con declaraciones de Biden, detalles de la recorrida, rueda de prensa de alcaldesa, comentarios de rabino ///Surfside, Estados Unidos, 2 Jul 2021 (AFP) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elogió el jueves en Florida la "resiliencia" de los familiares de las decenas de víctimas del derrumbe de un edificio frente al mar, donde la búsqueda de sobrevivientes se reinició tras una larga pausa por razones de seguridad."Estamos aquí para ustedes, la nación entera", aseguró el mandatario al viajar a Surfside, al norte de Miami Beach, donde la madrugada del 24 de junio colapsó un bloque de 12 pisos del complejo Champlain Towers South, dejando al menos 18 muertos y más de 140 desaparecidos.Acompañado de su esposa Jill, Biden dijo que aunque las familias son "muy realistas" sobre la disminución de las posibilidades de hallar gente con vida, aún hay esperanza."Lo que me sorprendió de este grupo de personas fue su resiliencia, su compromiso absoluto (...) de hacer lo que sea necesario para tener una respuesta", dijo Biden, que pasó casi tres horas consolando a los deudos y a quienes esperan angustiados saber algo sobre sus seres queridos. El presidente y la primera dama no visitaron el sitio de la tragedia, pero fueron hasta un "Muro de la Esperanza y Memorial" instalado a una cuadra del edificio derrumbado. Ambos caminaron lentamente mirando las fotos y los letreros.Jill Biden dejó un ramo de lirios blancos en la acera, y el presidente se santiguó antes de abandonar el lugar. "Lo que están haciendo ahora es muy difícil", había dicho más temprano Biden al saludar a socorristas. "Solo quiero darles las gracias. Gracias, gracias, gracias" - Reinicia la búsqueda - Las operaciones de búsqueda, suspendidas al amanecer debido a las peligrosas condiciones de trabajo, se reanudaron a última hora de la tarde después de una revisión realizada por ingenieros estructurales, dijo la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. "También continuamos vigilando de cerca el avance de la tormenta tropical Elsa", que podría traer fuertes lluvias y vientos al sur de Florida el domingo, anunció.El jefe de bomberos de Miami-Dade, Alan Cominsky, había advertido más temprano que había "una gran columna que podría caer" y que los movimientos de escombros "podrían causar una falla adicional del edificio".El complejo Champlain Towers South, construido hace 40 años, contaba con 136 apartamentos. Fueron las unidades con vista al mar las que cayeron por razones bajo investigación.Levine Cava dijo que 17 de los fallecidos fueron identificados. Entre ellos hay dos niños, de cuatro y diez años. Al menos 29 latinoamericanos, de Argentina, Colombia, Paraguay, Venezuela, Uruguay y Chile figuran entre los desaparecidos. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo en Twitter que aguarda información de las autoridades estadounidenses, "pero fuentes públicas adelantan datos lamentables sobre cubanos fallecidos o desaparecidos". - Esfuerzo bipartidista - El encuentro entre Biden y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, una estrella republicana en ascenso y posible candidato presidencial para 2024, concitó también la atención, dada la importancia del estado en el mapa electoral de Estados Unidos."Usted reconoció la gravedad de esta tragedia desde el primer día y me ha apoyado mucho", le dijo DeSantis a Biden, quien el viernes pasado declaró la emergencia que habilitó fondos federales de apoyo.Biden, adalid de la unidad bipartidista, no perdió la oportunidad para enfatizarla."Le estamos haciendo saber a la nación que podemos cooperar cuando es realmente importante", señaló el presidente durante una sesión informativa."No hay demócratas ni republicanos", agregó más tarde. "Solo personas que quieren hacer lo correcto por sus compatriotas".En otro giro político tras la catástrofe, el expresidente Donald Trump estaba planificando un mitin en Sarasota, Florida, el sábado. DeSantis se sumó a los llamados para posponer el evento, con el que Trump busca seguir siendo la fuerza dominante en la política republicana. - "Con mucho amor" - Biden, cuya primera esposa e hija murieron en un accidente automovilístico en 1972, compartió su propia tragedia personal con las familias de Surfside, según Daniel Hadar, un rabino de la congregación Temple Moses que estaba en la sala. Biden "vino con mucho amor y mucho tiempo", señaló Hadar. "Dijo: 'Sé lo es que perder a alguien, lo comprendo y quiero compartir con ustedes lo que he vivido'".Sólo un adolescente fue sacado vivo de los escombros en las primeras horas de las operaciones de socorro. "Las posibilidades de encontrar personas con vida son escasas", reconoció el miércoles Elad Edri, subcomandante de un equipo de búsqueda y rescate israelí que colabora con los socorristas estadounidenses, al igual que especialistas llegados de México.Ya se han excavado más de 1.400 toneladas de hormigón, dijo el jueves DeSantis.Un informe sobre el estado del complejo Champlain Towers South señaló ya en 2018 "daños estructurales importantes", así como "grietas" en el sótano del edificio.La divulgación de una carta de la presidenta de la asociación de copropietarios, fechada en abril, avivó el debate sobre si el desastre podría haberse evitado.