Berlín cree que los vacunados no tendrán restricciones aunque haya cuarta ola

Berlín, 2 jul (EFE).- El ministro alemán de la Cancillería, Helge Braun, y el ministro de Sanidad, Jens Spahn, dijeron este viernes que todo apunta a que quienes hayan recibido las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus no deberán someterse a nuevas restricciones, aunque haya una cuarta ola de la pandemia en otoño.

Eso depende, sin embargo, de que, como parece ser hasta ahora, las vacunas que se aplican en Alemania tengan eficacia también contra las mutaciones.

"Mientras las vacunas tengan eficacia no tiene sentido pensar en restricciones para quienes hayan recibido las dos dosis", dijo Braun en declaraciones a la cadena MDR.

Spahn, posteriormente, en una comparecencia ante los medios se refirió en términos parecidos a las consecuencias de una posible cuarta ola para los vacunados.

"Hasta ahora vemos que las vacunas que están aprobadas ante la UE protegen contra las mutaciones. Mientras eso sea así no se pueden recortar derechos a aquellos que hayan recibido las dos dosis", dijo Spahn.

Spahn centró su comparecencia en la nueva recomendación de la Comisión Permanente de Vacunación (Stiko) para que aquellas personas que hayan recibido la primera dosis de AstraZeneca reciban la segunda de Moderna o de Pfizer/Biontech, ambas basadas en la tecnología MRNA.

"Dos dosis de AstraZeneca dan una buena protección, eso es claro. Pero todo apunta a que una dosis de AstraZeneca y la segunda de Moderna o Biontech da una protección todavía mejor", dijo.

Además, la combinación, según el ministro, permite reducir el intervalo entre la primera y la segunda dosis lo que es importante para acelerar la vacunación ante el desafío que representa la variante Delta.