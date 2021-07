Argentina.- VÍDEO: La novena entrega de 'Fast & Furius', 'Hombre muerto no sabe vivir' y 'El robo del siglo', desde hoy en los cines

29-06-2021 Vin Diesel en Fast and Furious 9 CULTURA Universal Pictures



El noveno capítulo de 'Fast & Furious' llega este viernes a los cines en uno de los estrenos más esperados de la temporada que compartirá cartelera esta semana con la cinta española 'Hombre muerto no sabe vivir', las películas francesas 'Las cosas que decimos, las cosas que hacemos' y 'Mandibulas' y la argentina 'El robo del siglo'



La nueva entrega de la saga iniciada hace dos décadas supone la vuelta de Justin Lin como director de la franquicia 'Fast & Furious' después de haber dirigido la tercera, cuarta, quinta y sexta entregas y haber convertido la saga en un fenómeno mundial. La acción transcurre alrededor del mundo, de Londres a Tokio, de América Central a Edimburgo, y desde un búnker secreto en Azerbaiyan las abarrotadas calles de Tblisi. Por el camino, encontrarán a viejos amigos y enemigos y se pondrá a prueba el verdadero significado de la familia. La película supone el regreso de las estrellas de la saga Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris Ludacris Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel y Sung Kang, junto a las ganadoras del Oscar Helen Mirren y Charlize Theron.



'Hombre muerto no sabe vivir', del director Ezekiel Montes, es una cinta de cine negro cuya historia gira en torno a su protagonista, quien ha trabajado toda su vida para un empresario de la construcción que en épocas mejores controló toda la ciudad. Ahora, a la vejez, ve como su jefe ya no puede llevar la empresa y toda la estructura se enfrenta a un cambio generacional. Antonio Dechent, Rubén Ochandiano, Elena Martínez, Jesús Castro, Paco Tous, Nancho Novo, Manuel de Blas y Juan Fernández forman parte del reparto.



Emmanuel Mouret dirige la comedia 'Las cosas que decimos, las cosas que hacemos' que se ha convertido en un fenómeno en Francia. Se trata de un compuesto de aventuras amorosas que se superponen y complementan, relatos que definen a varios personajes errantes.



Quentin Dupieux dirige 'Mandíbulas', otra cinta francesa que llega esta fin de semana a los cines en la que dos amigos no muy inteligentes, encuentran una mosca gigante viva y atrapada en el maletero de un coche y deciden entrenarla para ganar dinero con ella.



'El robo del siglo' es una comedia argentina del director Ariel Winograd está basada en hechos reales y tiene en su elenco a dos grandes como son Guillermo Francella y Diego Peretti. La película comienza con una lluvia copiosa con la calle vacía. Araujo está refugiado bajo el alero de un local cerrado. Sobre la avenida se han formado varios charcos; en ese fragmentado espejo de agua se distingue, deformado, un cartel luminoso. Araujo levanta la vista y descubre, delante suyo, la fachada del Banco Río.



'4 chicos y esto' relata la historia de David y Alice, una pareja que decide irse de vacaciones con sus niños al condado costero de Cornwall. Allí en la playa, descubren una mágica y gruñona criatura, Psammead, que tiene la habilidad de conceder deseos. Pero hay un inconveniente, los deseos cumplidos, como convertirse en estrellas del pop o volar, concluyen con la puesta de sol, dejándoles en peligro continuamente.



En 'Blues para Teherán', de Javier Tolentino, diferentes rostros muestran un Irán donde tradición y modernidad conviven y se confrontan. Erfan invita a descubrir un país tan misterioso como culto a través de la música y sus gentes. Él es un joven kurdo, divertido e irónico, que quiere convertirse en director de cine. Canta, escribe poesía, vive con sus padres y su loro, pero no sabe nada del amor.



