Aplazan al próximo jueves la audiencia contra el exprocurador general dominicano

Miembros de la Policía llevan al exprocurador general dominicano Jean Alain Rodríguez (c) rumbo a su audiencia por presunta corrupción hoy, en Santo Domingo (R.Dominicana). EFE/ Orlando Barría

Santo Domingo, 2 jul (EFE).- La audiencia para conocer las medidas de coerción contra el ex procurador general dominnicano Jean Alain Rodríguez, sospechoso de cargos de corrupción y lavado de activos, fue aplazada este viernes al próximo jueves.

Los abogados de defensa solicitaron el aplazamiento para tener tiempo para preparar la defensa y elaborar los informes con los que pretenden demostrar que Rodríguez y los demás imputados tienen arraigo familiar, laboral y social, con los que fundamentarán la solicitud de que sean puestos en libertad.

Rodríguez fue arrestado el pasado martes, cuando se presentó voluntariamente en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), órgano que dirigió entre 2016 y 2020.

Su abogado, Figueroa Güílamo, aseguró que el exprocurador se quedó "indignado" y "ofendido" al leer las acusaciones en su contra, que incluyen delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, así como delitos tecnológicos.

La Fiscalía ha presentado 5.800 páginas de pruebas en contra de los hasta ahora nueve imputados, según detalló hoy el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

El Ministerio Público pidió prisión preventiva para todos implicados en la Operación Medusa, incluidos Rodríguez y ocho otros ex funcionarios de la Procuraduría.

El ex procurador permanece arrestado en la cárcel preventiva Palacio de Justicia de Ciudad Nueva desde el martes, junto a otros cuatro antiguos colaboradores.

La Operación Medusa comenzó con 38 allanamientos simultáneos realizados la noche del lunes en el Distrito Nacional y otras provincias.

La prensa dominicana ha filtrado detalles de las supuestas acusaciones contra el grupo de implicados, que incluyen sobornos millonarios, irregularidades en la concesión de obras de cárceles y de un laboratorio forense.

Supuestamente también se le imputa al grupo delitos de espionaje y la creación de un sistema informático para controlar de forma remota las computadoras del Ministerio Público.