AMP.- Centroamérica.- EEUU sanciona a más de 50 políticos "corruptos" de Guatemala, El Salvador y Honduras

Expresidentes, funcionarios y legisladores están incluidos entre los sancionados



El enviado de EEUU para el Triángulo Norte incide en que "habrá más listas y nombres"



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Departamento de Estado de Estados Unidos ha publicado este jueves una lista con más de 50 políticos "corruptos y antidemocráticos" de Guatemala, El Salvador y Honduras que han sido sancionados con la revocación de sus visados, ya que sus acciones afectan a la "vida de las personas en estos países y contribuyen a la migración irregular".



El informe presentado por la oficina estadounidense, conocido como la Lista Engel, contiene 55 nombres, entre ellos la jefa de Gabinete de El Salvador, Martha Carolina Recinos, y el expresidente de Guatemala Álvaro Colom, así como el expresidente hondureño José Porfirio 'Pepe' Lobo Sosa y su mujer, además de legisladores, jueces, alcaldes, entre otros, informa Bloomberg.



La lista ha sido presentada ante el Congreso por el Departamento de Estado, que ha precisado que se le revocarán sus visados, siguiendo el compromiso de Estados Unidos con "mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas en Centroamérica", ya que "la seguridad y prosperidad estadounidense están ligadas al éxito" de sus socios regionales.



"Las acciones que socavan el Estado de derecho y la democracia en Guatemala, Honduras y El Salvador, y sus repercusiones en la vida de las personas en estos países, contribuyen a la migración irregular y desestabilizan sociedades enteras", ha considerado el departamento en un comunicado.



En este sentido, las personas incluidas en este informe "se han involucrado en actos que socavan los procesos o instituciones democráticos, se han involucrado en una corrupción significativa o han obstruido las investigaciones sobre actos de corrupción", ha denunciado el Departamento de Estado.



"NO ES UNA LISTA FINAL"



El enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, ha adelantado, en una rueda de prensa sobre el informe, que la lista publicada este jueves "no es una lista final", sino "una lista inicial cumpliendo con el mandato del Congreso".



"Es una lista que se puede ampliar. Habrá más listas y nombres en el futuro", ha dicho Zúñiga, quien ha agregado que no se descarta aplicar más sanciones a las personas que se encuentran en la Lista Engel.



Asimismo, ha aseverado que la Administración de Joe Biden está "muy enfocada" en "tratar de aliviar las condiciones que están impulsando la migración irregular" en Centroamérica.



"Utilizaremos toda la gama de herramientas, incluidas acciones como esta, para arrojar luz sobre la corrupción y alentar el fortalecimiento de las instituciones democráticas para mejorar la vida de nuestros vecinos en Centroamérica", ha sentenciado.