América supera las 600 millones de dosis aplicadas y más claves de la vacunación

Una persona recibe una vacuna contra la covid-19 durante una jornada de vacunación de 24 horas, en el complejo Arena Amazonía y Centro de Convenciones, en Manaos (Brasil). EFE/Raphael Alves

Redacción Internacional, 2 jul (EFE).- América superó esta semana las 600 millones de dosis de vacunas aplicadas contra la covid-19, con Estados Unidos, Brasil, México, Canadá y Chile en los primeros lugares del total de inoculaciones.

Esta y otras cuatro claves marcaron la pauta de la vacunación durante la semana en el continente.

CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN AVANZAN

Según las estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a la fecha 619.746.769 dosis de los diferentes biológicos se han aplicado en América.

De esta cifra, 367.234.750 corresponden a primeras dosis, 233.502.137 a segundas aplicaciones, y unas 18,9 millones a dosis únicas.

Hasta el momento, la vacuna más utilizada en América para luchar contra el coronavirus es la desarrollada por la farmacéutica Pfizer, con 209.561.744 dosis, seguida de Moderna (138.737.143 dosis) y Sinovac (65.396.249 dosis).

Por países, Estados Unidos lidera el proceso de vacunación en el mundo con 333.856.749 dosis ya puestas. En América le siguen Brasil (95.647.172 dosis), México (45.898.210), Canadá (38.068.118) y Chile (22.883.806).

JÓVENES BOLIVIANOS PONEN EL BRAZO

El proceso de vacunación en Bolivia se amplió desde este jueves a los mayores de 18 años, cuya primera jornada se desarrolló en medio de selfis, coordinación entre grupos de amigos y la ilusión de hacer planes de "normalidad" entre los jóvenes que buscan vencer la pandemia.

El presidente, Luis Arce, manifestó que la nueva medida estará garantizada con la llegada en los próximos meses de "más de 8 millones de vacunas" y reiteró su llamado a que la población acuda a vacunarse y evite caer en las "campañas de desinformación".

Por su parte, Karen Sirpa, de 19 años, sostuvo que "está súper" la disposición del Gobierno de vacunar a las personas de su rango de edad ante el riesgo de una cuarta ola de contagios.

Así, el espíritu en las filas de algunos centros de sanidad como la Facultad de Medicina en La Paz y la Universidad Gabriel René Moreno en Santa Cruz no fue distinto ya que para muchos la vacunación fue un acontecimiento digno de publicarse en Instagram o difundirlo por WhatsApp con fotos del pinchazo o del certificado de inmunización.

ARGENTINA, COLOMBIA Y CENTROAMÉRICA SIGUEN BATALLANDO

Argentina alcanzó este viernes las 21.310.026 vacunas aplicadas contra la covid-19, de las que 17.106.617 corresponden a la primera dosis y equivalen al 37,34 % de la población, y 4.203.409 a la segunda, el 9,17 %, según informaron fuentes oficiales.

Desde que comenzó la campaña de vacunación en diciembre pasado, Argentina recibió 26.847.730 dosis y distribuyó casi el total en sus 24 jurisdicciones.

También, el presidente de Colombia, Iván Duque, recibió este jueves 2,5 millones de vacunas contra la covid-19 de la farmacéutica Janssen que fueron donadas por el Gobierno de Estados Unidos.

Con esas, la nación cafetera ha recibido 50 envíos de vacunas con un total de 27.851.904 dosis, de los cuales han sido aplicadas 18.281.743.

En Centroamérica, Nicaragua recibió hoy un nuevo lote de vacunas Sputnik V, compuesto por 100.000 dosis, que serán aplicadas “de inmediato”, según la vicepresidenta, Rosario Murillo, mientras que la Casa Blanca anunció que El Salvador recibirá el lunes 1,5 millones de dosis de Moderna contra la covid-19, donadas por EE.UU. a través del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

LA PANDEMIA DE LA CORRUPCIÓN

Si bien Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia de la covid-19 en el mundo, superó este miércoles la marca de las 100 millones de dosis de vacunas aplicadas, los escándalos de corrupción en la compra de los biológicos crecen tan aceleradamente como el virus mismo.

De este modo, la Fiscalía brasileña solicitó al Tribunal Supremo la apertura de una investigación contra el presidente Jair Bolsonaro para esclarecer si cometió un delito de prevaricato en la compra de vacunas.

El objetivo de la investigación es determinar si se cometieron irregularidades en el contrato de intención de compra firmado entre el Gobierno y la empresa india Bharat Biotech para la adquisición de 20 millones de dosis de la vacuna Covaxin.

Del mismo modo, la Fiscalía presentó una denuncia contra el ex ministro de Salud Eduardo Pazuello por supuestas omisiones en la gestión de la pandemia y en la compra de vacunas.

En la denuncia, firmada por ocho fiscales, el Ministerio Público Federal (MPF) apuntó seis "actitudes" del exministro, entre ellas "omisión" y "negligencia" en las tratativas para la adquisición de vacunas, que configurarían el delito de improbidad administrativa.

Por ello, pide que Pazuello responda ante la Justicia por la "violación a los principios de la Administración" y los daños causados al patrimonio público, que suman casi 122 millones de reales (unos 24,2 millones de dólares).

MIEDO POR LAS VARIANTES

La directora de la OPS, Carissa F. Etienne, aseguró esta semana que las vacunas siguen siendo efectivas contra la covid-19 a pesar de la circulación de nuevas variantes del virus en las Américas.

"Hasta el momento, la OPS ha constatado que el impacto de las variantes de preocupación en la eficacia de las vacunas contra la covid-19 ha sido mínimo", afirmó Etienne.

Hasta ahora, 43 países y territorios de las Américas han detectado la variante Alfa; 18 han informado de casos de la variante beta; 29 de la variante gamma, y la delta, la más peligrosa y contagiosa, está en 14: Argentina, Aruba, Brasil, Canadá, Chile, Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, México, Puerto Rico, Estados Unidos, Barbados, Perú y San Martín.

A pesar de lo anterior, un estudio de la Universidad de Chile difundido este viernes alertó que la vacuna Coronavac es menos eficaz ante las variantes lambda, gamma y alpha.

El virólogo que encabezó el estudio, Ricardo Soto, explicó a Efe que la mayor parte de las vacunas contra la covid-19 fueron diseñadas con la referencia del "linaje ancestral", es decir, el virus original que partió de Wuhan, y su respuesta "no está garantizada" con las nuevas variantes.

"Si a nuestro organismo se le presenta un virus cambiado, es altamente probable que no todos los anticuerpos neutralizantes que hemos generado gracias a las vacunas puedan combatirlo", relató el académico.