Venezuela/España.- Intervenidos casi 600 permisos de conducir venezolanos falsos y 436 detenidos en España

05-04-2021 Un agente de policía le pide la documentación a un conductor en un control en un punto fronterizo entre Portugal y España, a 5 de abril de abril de 2021, en Zarza la Mayor, Cáceres, (España). En el dispositivo, puesto en marcha entre los puntos de Monfortinho (Portugal) y Zarza la Mayor (Cáceres, España), agentes de la Guardia Nacional Republicana (GNR) y oficiales portugueses de Fronteras e Inmigración, controlan la circulación de vehículos con motivo de las restricciones impuestas que prohíben cruzar al país luso. Estas restricciones, que en un principio iban a finalizar el 6 de abril, se extenderán hasta el próximo día 19 de abril, ya que según indican desde el país vecino, esta medida ha conseguido frenar en gran medida el aumento de los contagios. POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



La Policía Nacional ha intervenido casi 600 permisos de conducir venezolanos falsos en una nueva fase de la Operación Driver, que deja 436 detenidos en once provincias: Alicante, Álava, Badajoz, Barcelona, Ciudad Real, Guipúzcoa, Madrid, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla y Pontevedra.



Según datos de la Policía, desde el inicio de la Operación Driver se han detenido a 1.237 personas y se han intervenido 1.695 documentos, 1.322 españoles y 373 venezolanos. Debido a los hechos, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha suspendido el canje general de permisos de conducción entre Venezuela y España desde el 15 de marzo de 2021.



La investigación de esta cuarta fase de la operación policial se inició a principios del año 2020 y ha culminado con la detención de 436 venezolanos. En concreto, 312 han sido arrestados en Madrid, 46 en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Málaga, 13 en Guipúzcoa, once en Sevilla, nueve en Álava, otros nueve en Alicante, siete en Barcelona, cuatro en Ciudad Real y uno en las provincias de Badajoz y Pontevedra.



Los poseedores de los mismos no han podido acreditar que dispongan de un permiso de conducir legal, con el consiguiente peligro que ello supone para la seguridad vial.



DOCUMENTACIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES



Los detenidos obtenían la documentación falsa a través de redes sociales, donde grupos criminales ubicados en Venezuela les cobraban una media de 90 dólares y se comprometían a entregarles, en dos o tres días, vía postal, la licencia venezolana para conducir.



Desde agosto de 2017, en Venezuela se emite un nuevo formato que no cumple con los requisitos legales requeridos para el proceso de canje, por lo que estos ciudadanos recurrían a grupos criminales para conseguir una falsificación del formato anterior.



El fraude se había extendido por todo el territorio español debido a que, en las ciudades con mayor presencia de ciudadanos venezolanos, tenían muchas dificultades para conseguir una cita en la Jefatura de Tráfico, por lo que las solicitaban en jefaturas limítrofes menos masificadas. Como consecuencia de lo ocurrido, la Dirección General de Tráfico suspendió el procedimiento de canje con Venezuela desde el 15 de marzo de 2021.