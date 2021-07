Venezuela.-Cabo Verde insiste en que la ONU carece de competencia en el caso de Alex Saab, supuesto testaferro de Maduro

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Cabo Verde han afirmado que el Comité de la ONU para los Derechos Humanos carece de competencias en relación con el caso del empresario colombiano Alex Saab, supuesto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro,.



El fiscal general del país, José Luis Landim, ha señalado que si "existe una denuncia de violaciones de los Derechos Humanos, lo que tiene que hacer el comité es investigar" y ha aseverado que "si encuentra esa violación debe comunicarla a Naciones Unidas".



"No tiene jurisdicción para imponer a Cabo Verde la suspensión de un proceso judicial en curso", ha matizado, según informaciones del diario 'El Nacional'. En este sentido, ha calificado de "extraño" el comportamiento de la ONU.



"Ya hemos expresado esta posición en el proceso, que está rodeado de mucha, mucha prensa, muchas noticias falsas. Siempre tratamos de intervenir en el proceso y dejar claro que no hay bases legales para suspender este proceso", ha dicho.



Saab fue detenido en junio de 2020 cuando realizaba escala en una isla caboverdiana. El país africano argumentaba que se valía de una solicitud dictada por Estados Unidos a través de Interpol y en la que el empresario figuraba señalado como presunto autor de un delito de blanqueo de capitales.



Por su parte, el Tribunal de Justicia la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) ha reafirmado que su arresto es ilegal y ha desestimado la petición del Gobierno de Cabo Verde para mantenerlo encarcelado. Actualmente el caso se encuentra en manos del Constitucional, que no ha emitido su veredicto.