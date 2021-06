Twitter incursiona en mundo de los NFT y regala tokens en sorteo

(Bloomberg) -- Twitter Inc. regalará 140 nuevos NFT, o tokens no fungibles, en lo que será la primera incursión oficial de la red social en los activos digitales que han ganado popularidad desde principios de año.

La compañía con sede en San Francisco publicó el miércoles por la mañana siete NFT diferentes en Rarible, una plataforma de terceros para comprar y vender activos digitales, y dijo que regalará 20 versiones de cada uno a los usuarios interesados. Twitter elegirá a los destinatarios de los NFT según el grupo de personas que muestren interés en ellos en Twitter o Rarible, dijo una portavoz. La compañía no las vende ni recolectará dinero a cambio de las imágenes.

La compañía está experimentando con NFT (arte o videoclips vinculados a un certificado de autenticidad almacenado en blockchain) después de que estos se han convertido en un tema popular de conversación en Twitter. Desde princiios de 2021, se han compartido más de 29 millones de tweets sobre NFT, dijo la portavoz, y agregó que Twitter no tiene planes para otros proyectos o funciones relacionadas con NFT más allá de esta campaña.

Eso no significa que la empresa no vaya a profundizar más en el nuevo formato digital. El director ejecutivo Jack Dorsey es un entusiasta de los activos digitales, incluidas las criptomonedas como el bitcóin, incluso, a principios de este año, vendió una versión de su primer tweet como NFT.

Nota Original:Twitter Dives Into NFTs, Offers Newly Created Assets in Giveaway

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.