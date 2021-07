Tite dice que Brasil alcanzó su objetivo en la primera fase y apuesta por el "equilibrio" ante Chile

En la imagen un registro del seleccionador del equipo nacional masculino de fútbol, Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', durante un entrenamiento en Tersópolis (Brasil). EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Río de Janeiro, 1 jul (EFE).- El seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', consideró este jueves que Brasil "ha alcanzado su objetivo" en la primera fase de la Copa América y aseguró que apostará por el "equilibrio" para medirse este viernes a Chile por los cuartos de final del torneo.

"Los objetivos trazados eran de desempeño y ellos fueron de resultados en esta primera etapa", evaluó Tite durante una conferencia de prensa virtual.

Brasil avanzó a cuartos como primer clasificado del Grupo B y disputará este viernes el cupo a las semifinales ante Chile, en un partido en Río de Janeiro y que medirá a los vencedores de las últimas tres ediciones de la Copa América, ya que los chilenos fueron campeones en 2015 y 2016, y los brasileños en 2019.

Pese a los resultados de Chile, que terminó la fase de grupos en la cuarta casilla del grupo A, Tite destacó la experiencia del adversario y espera "merecer más" la victoria sobre el rival.

"Un partido entre un bicampeón de la Copa América contra el último campeón. Hay una grandeza en ese partido que es mucho mayor", exaltó.

EQUILIBRIO

Para lograr su objetivo, viene trabajando no solo en la calidad técnica de su equipo sino también en el equilibrio mental.

"En esos juegos decisivos, tenemos que estar muy fuertes en cuatro factores: la parte táctica, técnica, física y emocional (...) Si lo tenemos, estamos mucho más cerca de la victoria", completó.

El auxiliar técnico, César Sampaio, agregó que los grandes encuentros "muchas veces se deciden en los detalles", por lo que la mejor estrategia ante Chile es "minimizar los errores".

"Estamos atentos a todo y preparando la mejor estrategia posible para neutralizar los puntos fuertes de Chile", recalcó el exfutbolista.

Tanto Tite como Sampaio evitaron revelar el posible equipo titular para el duelo, aunque el seleccionador elogió al madridista Éder Militao, que disputó tres de los cuatro partidos de la fase de grupos.

"Está jugando mucho, merece todo el reconocimiento" porque "vino en una situación de competencia leal a Thiago y Marquinhos, dos jugadores ya experimentados", celebró Tite.

Sobre la formación chilena y la referencia de algunos futbolistas claves, como el volante Charles Aránguiz -quien jugó en la Liga brasileña-, la pareja de técnicos afirmó no concentrarse en jugadores específicos sino en el conjunto.

"Cuando analizas un equipo, hay que tener una visión macro de un pasado reciente, de qué ha hecho y sus variaciones e incluir a esos jugadores pilares dentro del contexto", afirmó Sampaio.

Debido a la pandemia del coronavirus, que ya deja casi 520.000 en el gigante sudamericano, el partido entre Brasil y Chile no tendrá la presencia del público, así como los demás encuentros de la Copa América, cuya celebración en el país fue duramente cuestionada, incluso por el propio Tite y varios jugadores.

En ese sentido, el seleccionador, quien fue multado con 5.000 dólares por criticar la "desastrosa organización" del torneo, afirmó que echa de menos la hinchada en los estadios, pero que el "fútbol no es prioridad" en esos momentos.

"El fútbol no es prioridad, la prioridad es la vida. Que se acelere el proceso de vacunación para que las personas tengan condiciones de salud, trabajo y dignidad para que puedan volver a los estadios y nosotros volver a sentir esa rica atmósfera", espetó.