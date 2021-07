Tenis.-Tenis/Wimbledon.- (Crónica) Bautista avanza y Alcaraz se despide en Wimbledon

Pedro Martínez supera a Monfils y accede a tercera ronda



Badosa también avanza y Sorribes cae ante Kerber



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Los tenistas españoles Roberto Bautista y Pedro Martínez sellaron este jueves su billete a tercera ronda en el torneo de Wimbledon, mientras que Carlos Alcaraz cayó ante el número dos del mundo, Daniil Medvedev, y en el cuadro femenino Paula Badosa avanzó y Sara Sorribes cedió una gran pelea ante Angelique Kerber.



Bautista no se complicó su partido aplazado del día anterior, por falta de luz, ante el serbio Miomir Kecmanovic, y cerró su victoria con un 6-3 en el cuarto set que se quedó a medias el miércoles. Kecmanovic había alargado el choque ganando el tercer set. El castellonense se medirá ahora con el alemán Dominik Koepfer.



Por su parte, Martínez sigue su semana soñada en Wimbledon, donde no conocía la victoria en el cuadro principal hasta este año. El valenciano firmó una meritoria victoria (6-3, 6-4, 4-6, 7-6(5)) ante el francés Gael Monfils y en su tercer partido en la hierba londinense se medirá con el chileno Cristian Garín.



Mientras, la aventura terminó para Alcaraz, también disfrutando de su primera experiencia en La Catedral, por culpa de un Medvedev que fue fiel a su posición en el ranking. El ruso no dio opción (6-4, 6-1, 6-2) al español de 18 años, con tiempo incluso para su habitual show con el público. Medvedev, reciente campeón en Mallorca, pronosticó un 'Top 10' más pronto que tarde del murciano.



Por otro lado, en el cuadro femenino, Badosa doblegó (6-4, 6-1) a la kazaja Yuliya Putintseva, una sólida victoria que le cita en tercera ronda con la polaca Magda Linette. Por su parte, Sorribes se despidió ante Kerber, en una batalla de más de tres horas que se adjudicó la campeona del torneo en 2018 (7-5, 5-7, 6-4).