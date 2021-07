Suecia.- El líder conservador sueco renuncia a formar Gobierno tras los primeros contactos

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El dirigente opositor sueco Ulf Kristersson, líder del Partido Moderado, ha renunciado este jueves al mandato concedido por el presidente del Parlamento, tras constatar en sus primeros contactos con otros grupos que no tiene opciones de lograr el respaldo de una mayoría de los diputados.



La moción de censura aprobada la semana pasada precipitó el lunes la dimisión del primer ministro, el socialdemócrata Stefan Lofven, y la búsqueda de posibles alternativas a la actual coalición. El presidente del Parlamento, Andreas Norlen, optó el martes por dar primero la oportunidad a Kristersson.



Sin embargo, el líder conservador ha renunciado sin esperar siquiera a caer tumbado ante los legisladores. Este jueves ha estimado que 175 de sus compañeros diputados dirán 'no' a su gobierno y que, por tanto, no se dan las condiciones para poder consolidar una alternativa, informa el diario 'Aftonbladet'.



Norlen debe encontrar ahora un nuevo aspirante, que bien podría ser el propio Lofven --primer ministro en funciones a la espera de ver cómo se resuelve la crisis--. La idea del presidente del Parlamento es acelerar los plazos para, llegado el caso, confirmar la convocatoria de elecciones anticipadas incluso en este mes de julio.



La moción de censura contra Lofven fue promovida por el Partido de la Izquierda a cuenta de un desencuentro sobre la normativa que regiría el precio de los alquileres en los pisos de nueva construcción y evidenció la frágil aritmética del Parlamento sueco, que en principio no está llamado a la renovación hasta septiembre de 2022.