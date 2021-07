Sainz: Espero que no haya prórroga ni penaltis y que España gane 2-1 o 2-0

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Spielberg (Austria), 1 jul (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari), séptimo en el Mundial de Fórmula Uno, con 50 puntos, manifestó este jueves en el Red Bull Ring de Speilberg, antes de afrontar el Gran Premio de Austria, que espera que en el partido de cuartos de final de la Eurocopa de fútbol "no haya ni prórroga, ni penaltis" y que España gane a Suiza "por 2-1 o por 2-0".

"Espero que no lleguemos a la prórroga ni a los penaltis, porque Suiza demostró contra Francia un gran poderío físico, en la prórroga; y luego tiraron muy bien los penaltis", explicó Sainz, que acabó sexto el pasado domingo el Gran Premio de Estiria, que se disputó en este mismo circuito.

"Espero que no haya prórroga y que al final de los noventa minutos España haya ganado, por 2-1 o por 2-0", dijo el español de Ferrari este jueves en el Red Bull Ring.