Sáhara.- España recalca que en la llegada de Ghali siguieron "al pie de la letra" las pautas marcadas para estos vuelos

Ante la petición de comparecencia del PP en el Congreso por la investigación judicial, dice que "absolutamente" no le preocupa



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha asegurado este jueves, sobre la entrada a España del líder del Frente Polisario, que se siguieron "al pie de la letra" todas las reglas establecidas para este tipo de vuelos. Así lo ha señalado después de que se haya conocido una investigación judicial sobre este asunto llevada a cabo por un juzgado de Zaragoza en la que se han abierto diligencias por la posible comisión de un delito de falsedad documental y de prevaricación.



González Laya ha respondido así en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que preguntada acerca de si le preocupa las peticiones que ha registrado el PP para que comparezca en el Congreso de los Diputados ella y la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que "absolutamente no (le preocupa) porque se han seguido todas las reglas este tipo de vuelos".



Ha explicado que se trató de un vuelo oficial y "cuando llega a España un vuelo oficial sigue un procedimiento de autorización que es diplomático donde las personas tienen que identificarse antes de entrar en el vuelo y eso tiene que ser notificado a las autoridades diplomáticas competentes de manera que se facilite cuando llegan a nuestro país los trámites pertinentes".



"Esto es lo que se hace en cientos de casos en nuestro país", ha enfatizado, al tiempo que ha añadido que ella misma cuando viaja a países terceros también se le extiende esta cortesía. Asimismo, la titular de Exteriores ha detallado que las personas que entran en España acceden "identificadas y con sus documentos en regla, como no puede ser de otra manera".



Sobre si considera necesario acudir a la Cámara Baja para dar explicaciones, la ministra ha señalado que Exteriores "nunca" ha escatimado en darlas, "ni en este caso ni en ninguno porque no hay nada que ocultar". Por lo tanto, ha enfatizado que las darán "cuantas veces haya que hacerlo".



Acerca de las relaciones con el país vecino y, en concreto, sobre el regreso a España de la embajadora de Marruecos, Karima Benyaich, que fue llamada a consultas, Laya no ha dado explicaciones y ha emplazado la respuesta a las autoridades marroquíes.