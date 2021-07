¿Qué acciones se beneficiarán más de la reapertura de EE.UU.?

(Bloomberg) -- Otra serie de informes económicos impulsó la rotación de las acciones que se beneficiarán al máximo de la reapertura de Estados Unidos.

Casi todos los grupos principales del S&P 500 avanzaron, mientras que las empresas de tecnología obtuvieron un rendimiento inferior. El indicador de referencia de las acciones estadounidenses subió por sexto día consecutivo, la racha ganadora más larga desde febrero. El dólar se fortaleció frente a todas las divisas del G10. El petróleo subió luego de que un acuerdo de la OPEP+ quedara en el limbo, pese a que los productores anunciaron anteriormente un acuerdo tentativo para aumentar gradualmente los suministros hasta fin de año.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió 0,5% a las 4 p.m., hora de Nueva York

El Nasdaq 100 registró pocos cambios

El Dow Jones Industrial Average subió 0,4%

El índice MSCI World subió 0,2%

El índice Russell 2000 subió 0,8%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,3%

El euro cayó 0,1% a US$1,1846

La libra esterlina cayó 0,5% a US$1,3757

El yen japonés cayó 0,4% a 111,55 por dólar

Bonnos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cambió poco, en 1,46%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania registró poco cambio, en -0,20%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó un punto básico, al 0,73%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 2% a US$74,97 el barril

Los futuros del oro subieron 0,3% a US$1.776,50 la onza

