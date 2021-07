Portaltic.-El responsable de Instagram lo tiene claro: "Ya no somos una app para compartir fotos"

MADRID, 1 (Portaltic/EP)



Instagram va a experimentar en los próximos meses una serie de cambios que potenciarán los contenidos de entretenimiento y sobre todo el formato vídeo, lo que hará que deje definitivamente de ser una aplicación para compartir fotografías.



El responsable de Instagram, Adam Mosseri, ha compartido a través de un vídeo publicado en Instagram y en Twitter los cambios que afectarán a la plataforma, que girarán en torno a cuatro tendencias: creadores de contenido, vídeo, compras y mensajería.



Mosseri ha destacado la intención de la compañía de conseguir que los creadores puedan ganarse la vida con las publicaciones que comparten en la plataforma, y también los cambios que han experimentado las comprasen el último año, cada vez más digitales, debido a la pandemia.



El directivo también ha señalado que la forma en que la gente se comunica con sus allegados ha cambiado en los últimos cinco años, ya no es tanto a través del 'feed' o las Historias, sino a través de la mensajería. Y sobre todo, los usuarios de Instagram acuden a la plataforma en busca de entretenimiento, un tipo de contenido que va de la mano con el crecimiento que está experimentando vídeo.



Estas tendencias han llevado a Mosseri ha entender que deben apostar más por el entretenimiento y el vídeo, donde ya hay aplicaciones fuertes como TikTok y YouTube, e iniciar una transición que espera que se complete dentro de un año o un año y medio. "Ya no somo una app para compartir fotografías", ha asegurado el directivo.



En este contexto, la compañía comenzará a realizar más pruebas en apartados como las recomendaciones, con nuevos contenidos que el usuario puede que todavía no esté siguiendo, o los temas, donde han empezado una prueba para conocer qué temas quieren ver más o menos los usuarios. En este cambio, el vídeo adoptará un papel más protagonista, y pasará a ser a pantalla completa, inmersivo, de entretenimiento y con formato móvil.