Perú.- Fujimori acusa a Castillo de promover una "guerra sucia" al responsabilizarla de la muerte de un simpatizante

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



La candidata de Fuerza Popular a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori, ha acusado este miércoles al aspirante de Perú Libre, Pedro Castillo, de promover una "guerra sucia" al intentar responsabilizarla de la muerte de un simpatizante de la formación izquierdista.



Fujimori se ha referido a las declaraciones de miembros de Perú Libre que indicaban que personas "contratadas" por Fuerza Popular estaban detrás de la muerte de Sacarías Meneses Taco durante unos enfrentamientos en las puertas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Lima, un relato que la Policía ha descartado.



"Lamento y denuncio la guerra sucia promovida por miembros de Perú Libre y su candidato, Pedro Castillo, que han tratado de responsabilizarme de la muerte de un militante que falleció por una enfermedad crónica, como lo ha confirmado la Policía Nacional y el Ministerio de Salud", ha aseverado la aspirante conservadora.



Asimismo, ha tildado de "nueva trampa" estas denuncias de la formación de Castillo y ha manifestado su "rechazo total a cualquier tipo de violencia física o verbal".



Julián Palacín, un alto cargo de Perú Libre, señaló a la formación de Fujimori como "responsable" de la muerte de Meneses, de 56 años, mientras el propio Castillo manifestó su pésame a la familia del fallecido e indicó que fue un "héroe de la democracia" que "demostró que los derechos constitucionales se defienden hasta con la vida".



El candidato presidencial, y actual ganador según los resultados de la Oficina Nacionales de Elecciones de Proceso Electorales (ONPE), pidió así que su muerte no quedase "impune" y exigió "que las autoridades investiguen para encontrar justicia".



Sin embargo, el comandante general de la Policía Nacional, César Cervantes, ha avanzado que las investigaciones realizadas descartan "totalmente" que se trate de una muerte violenta, ya que la víctima ingresó en el hospital el pasado 22 de junio al "sentirse mal" y falleció el 28 de junio por "cirrosis hepática en grado terminal".



Cervantes ha detallado que la víctima no se encontraba en el lugar de los hechos cuando se produjeron los enfrentamientos entre partidarios de uno y otro partido, pues de acuerdo con el parte médico se encontraba en el Hospital Dos de Mayo, en Lima.



Pese a las investigaciones de la Policía, la Fiscalía ha anunciado que llevará a cabo las suyas propias y ha dispuesto el trasladado del cuerpo sin vida de Meneses a la Morgue Central de Lima para que se le practique la necropsia y se puedan "esclarecer las causas de la muerte"



Mientras tanto, una hija de Meneses Taco ha reiterado, en una entrevista con ATV, que su padre murió a consecuencia de una "cirrosis hepática" y que no acudió a la sede del JNE por su estado de salud.



El Hospital Dos de Mayo también ha hecho público un comunicado en el que ha insistido en que el fallecimiento se produjo por una "enfermedad crónica evolutiva", recoge la emisora RPP.



Perú está a la espera de conocer su próximo presidente, después de la disputada segunda vuelta del pasado 6 de junio, que dejó a Castillo con el 50,12 por ciento de los votos, por delante de la opción ultraconservadora que representa Fujimori, que con el 49,87 por ciento de las papeletas ha pedido la anulación de actas.



Actualmente, estas están bajo revisión en el JNE, que las ha empezado a declarar "infundadas" las denuncias de Fujimori, mientras la aspirante de Fuerza Popular ha iniciado una campaña judicial para intentar revertir la situación.



La jornada electoral fue supervisada por varios organismos nacionales e internacionales, con misiones de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea, entre otros, que han descartado irregularidades durante el proceso de votación.