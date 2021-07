Pacho El Antifeka lanza junto a Nicky Jam el sencillo "Triste"

El cantante Nicky Jam. EFE/David Fernández./Archivo

San Juan, 1 jul (EFE).- El artista del género urbano puertorriqueño Pacho El Antifeka se une a su compatriota Nicky Jam en el lanzamiento de su nuevo tema, "Triste", según un comunicado divulgado este jueves.

Lanzado bajo la dirección de Duars Entertainment, el tema ya está disponible en todas las plataformas de música digitales y el video en el canal oficial de Pacho en YouTube.

Producido por Yomo Pauta, Jetty y Came, "Triste" es un tema de desamor en donde ambos artistas muestran otra faceta de ellos, sacándole el mayor provecho a sus potencias vocales.

"Me encanta 'Triste' porque es un tema con el que, además de que puedo probar mi voz, la historia que cuenta es algo que ocurre muchísimo, en donde el amor con tu pareja se acaba y conoces a otra persona con quien conectas de otra forma. Sin embargo, no te sientes bien por hacer sufrir a tu pareja", expresó Pacho El Antifeka.

"Colaborar con Nicky Jam para mí fue un sueño hecho realidad porque es una super estrella y la vibra que sentí trabajando con Nicky fue otra cosa, él es un chiste, siempre trae mucha alegría", concluyó.

"Triste" formará parte del próximo álbum de Pacho El Antifeka "All-Star Game", que reunirá en una misma producción a grandes estrellas de la nueva y la vieja escuela del género urbano.

El video oficial, que ya está disponible en el canal de Pacho en YouTube, fue dirigido por Gus Camacho en la ciudad de Miami, en Florida.

En la producción audiovisual se utilizó un concepto de hielo y frío como metáfora de lo que ocurre en una relación cuando se está acabando, cuando una relación ya no es igual como era antes, se pone fría y de esta forma el público puede sentir esa misma vibra de lo que trata el tema.

Sus anteriores sencillos "No Te Veo Remix", junto a Wisin y Yandel y Jay Wheeler, y "Qué Será?", con Nio García y Casper Mágico, ya cuentan con más de 14 millones de reproducciones combinadas.

El artista se prepara para lanzar su próximo álbum "All-Star Game", que contará con colaboraciones de grandes estrellas del género urbano tales como Anuel AA, Árcangel, Lunay, Rauw Alejandro y Wisin y Yandel, entre otros.