Organización Trump, Weisselberg se declaran inocentes ante corte

(Bloomberg) -- La Organización Trump y su director financiero de larga data se declararon inocentes de los cargos de fraude y robo en el primer caso penal que surgió de una larga investigación al expresidente Donald Trump y sus negocios.

Allen Weisselberg, el director financiero, y los abogados de la compañía comparecieron en una sala de audiencias de Manhattan el jueves por la tarde para ser procesados por el fiscal de distrito Cyrus Vance por 15 cargos de delitos graves. Las acusaciones incluyen fraude fiscal, esquema para defraudar, conspirar y falsificar registros comerciales, y Weisselberg, de 73 años, también enfrenta un cargo de hurto mayor que conlleva una sentencia máxima de 15 años.

Trump no fue nombrado en los cargos, pero el caso podría ser apenas la escena de apertura del fiscal de distrito, quien también ha estado investigando un posible fraude bancario y de seguros en la empresa. Los cargos contra Weisselberg presionan cada vez más al director financiero para que coopere con las autoridades.

Durante la lectura de cargos ante el juez de la corte del estado de Nueva York Juan Merchan, el fiscal de distrito adjunto Carey Dunne dijo que la acusación involucraba 15 años de un esquema “audaz” para evadir impuestos sobre beneficios como automóviles, apartamentos y matrículas de escuelas privadas dirigidos al director financiero y otros empleados. Por lo general, dichos beneficios se registran bajo un rubro de compensación y es ilegal no pagar impuestos sobre ellos.

Según la acusación, Weisselberg recibió personalmente US$1,76 millones en beneficios no declarados por los cuales debería haber pagado alrededor de US$900.000 en impuestos federales, estatales y municipales. Los fiscales citaron al menos a otro conspirador no acusado, que no nombraron.

“El propósito del esquema era compensar a Weisselberg y a otros ejecutivos de la Organización Trump ‘por debajo de la mesa’. Los beneficiarios del esquema recibieron proporciones sustanciales de sus ingresos a través de medios indirectos y encubiertos, con compensaciones que no fueron declaradas o que fueron reportadas de manera incorrecta”, dijeron los fiscales en la acusación.

El director financiero fue llevado a la sala del tribunal esposado y luego puesto en libertad bajo su propia fianza después de entregar su pasaporte. La próxima audiencia está programada para el 20 de septiembre.

Un acuerdo de cooperación con Weisselberg podría conducir a un caso más amplio contra la empresa y plantear la posibilidad de un juicio histórico y con tintes políticos de un expresidente. Es poco probable que el juicio se lleve a cabo antes del próximo año; así, el director financiero tendrá meses para decidir si oponerse a los cargos o declararse culpable y posiblemente llegar a un acuerdo con los fiscales. Como ejecutivo de la Organización Trump durante cuatro décadas, Weisselberg tiene una visión única de las finanzas y los acuerdos comerciales del expresidente.

Trump ha criticado la investigación de Vance, demócrata, tildándola de caza de brujas por motivos políticos, y abogados de la Organización Trump hicieron eco de sus solicitudes en una conferencia de prensa después de la acusación. “Si el nombre de la empresa fuera otro, no creo que hubieran presentado estos cargos”, dijo el abogado defensor Alan Futerfas. Otra abogada de la empresa, Susan Necheles, sugirió que los fiscales abordaban un caso que a lo sumo involucraba a algunos ejecutivos de la Organización Trump que habrían cometido errores en sus declaraciones de renta personales.

Nota Original:Trump Organization, CFO Plead Not Guilty in N.Y. Criminal Case

