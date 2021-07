ONG venezolana reporta un motín en una prisión que alberga cerca de 200 reos

Imagen de archivo de una cárcel en Caracas, Venezuela. EFE/STR

Caracas, 30 jun (EFE).- Un grupo no determinado de presos se amotinó este miércoles en un centro de detención del municipio venezolano de Turén (centro), en el que hay cerca de 200 reos, para reclamar atención médica, informó este miércoles la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL).

El motín comenzó de madrugada en los calabozos de la Coordinación Policial número 3 de Turén, en el céntrico estado Portuguesa, para reclamar el "cumplimiento de beneficios procesales" y "por la proliferación de enfermedades infecciosas como la tuberculosis, las cuales no son tratadas ni atendidas por personal de salud", aseguró UVL en un comunicado en el que cita a familiares de los presos.

El motín se produce, según recuerda UVL, tras una protesta que tuvo lugar el lunes pasado "exigiendo celeridad procesal para los más de 200 internos de la comisaría".

La esposa de uno de los reos, identificada como Génesis Arias, dijo que en el centro de detención hay enfermos que necesitan cuidados médicos y exigió respuestas a las autoridades, según recoge la organización.

En lo que va de año han muerto tres reclusos en esa prisión con tuberculosis pulmonar y desnutrición severa, además de haber "casos sospechosos" de covid-19, añadió Arias.

Otros familiares de presos aseguraron que para los reos no hay un techo donde resguardarse de la lluvia y el sol y denunciaron que solo reciben un cubo de agua para ser compartido por treinta reclusos durante varias semanas, razón por la que se bañan cuando llueve.

Además, las denuncias de los familiares de las que se hace eco la UVL también incluyen el cobro de los funcionarios de hasta cincuenta dólares por recluso para el traslado a tribunales.

La Organización Una Ventana a la Libertad, fundada en 1997, está dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos de los encarcelados.