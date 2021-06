OMT dice que el Tren Maya triplicará el turismo en el sureste de México

Trabajadores laboran en la construcción del Tren Maya, el viernes 5 de febrero de 2021, en el municipio de Maxcanú, en el estado de Yucatán (México). EFE/ Cuauhtémoc Moreno/Archivo

Mérida (México), 30 jun (EFE).- El Tren Maya, obra emblema del presidente Andrés Manuel López Obrador para el sureste de México, triplicará la llegada de turistas en la región, dijo este miércoles el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili.

El representante de la OMT llegó este día al estado de Yucatán para recorrer los sitios más emblemáticos de la cultura maya, sobre todo aquellos que formarán parte del itinerario del tren Maya como los Pueblos Mágicos de Maní, Izamal y Valladolid, así como las zonas arqueológicas de Uxmal y Chichén Itzá.

“Invertir para facilitar la llegada de turismo al sureste de México duplicará o triplicará el flujo de visitantes nacionales y extranjeros a corto plazo”, señaló Pololikashvili a Efe al destacar la importancia de la obra.

"Es un gran proyecto porque conectará los destinos turísticos más importantes de la Península de Yucatán, será muy exitoso”, añadió.

Según datos del Gobierno de Yucatán, el estado rompió récord en turismo en 2019 la recibir a poco más de 3,2 millones de visitantes

Además, el secretario general de la OMT dijo que el Tren Maya "será un éxito desde cualquier sitio del mundo que se promueva, incluso desde Ciudad de México con sus 25 millones de habitantes".

"No es fácil conectar tres puntos claves en el sureste de México, creo que el Gobierno ha dado un gran paso con ese proyecto que sí es viable”, insistió.

Acompañado de la secretaria de Fomento Turístico de Yucatán, Michelle Fridman Hirsch, y el titular de la Secretaría de Turismo de México, Miguel Torruco, Pololikashvili contó que su agenda de trabajo abordará un punto muy importante: el desarrollo del turismo rural.

“Creo que Yucatán es uno de los mejores pueblos que tendremos para impulsar el turismo sustentable desde México”, precisó.

A su vez, Fridman Hirsch explicó que con la visita Pololikashvili se pretende crear un convenio de colaboración para la integración del Consejo Consultivo Turístico de Yucatán como miembro de la OMT, del cual se desprenderán varias acciones sostenibles e incluyentes de gran impacto para la comunidad turística de la región”.

La llegada de Pololikashvili a Yucatán es resultado de las reuniones que Fridman Hirsch sostuvo en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid (España), donde presumió a la región como un destino con grandes tesoros arqueológicos, palacios mayas, playas, pueblos mágicos y turismo médico, así como proyectos en sustentabilidad y sostenibilidad en cenotes y aldeas prehispánicas.

El secretario de la Organización Mundial de Turismo visitará este jueves y viernes Maní, Izamal, Valladolid, Uxmal y Chichén Itzá, para luego dirigirse al vecino Estado de Quintana Roo.

El martes, Pololikashvili se reunió con el presidente López Obrador, a quien agradeció por haber facilitado el turismo al mantener las fronteras abiertas durante la pandemia de covid-19.

México recibió el pasado abril un 199 % más de turistas internacionales que en el mismo mes de 2020, cuando hubo confinamiento en buena parte del mundo debido a la pandemia de covid-19.

La crisis sanitaria supuso un fuerte golpe para la industria turística mexicana, que aporta el 8,7 % del producto interior bruto (PIB), y el Gobierno estima que no se recuperará por completo hasta 2023.

Sin embargo, México se convirtió en 2020 en el tercer país más visitado del mundo, un fenómeno coyuntural que se atribuye a las medidas sanitarias flexibles en las zonas turísticas del país y al ser uno de los pocos países del mundo que no restringió sus fronteras.