Muere el exsecretario de Defensa de Estados Unidos Donald Rumsfeld a los 88 años

Por Will Dunham

1 jul (Reuters) - Donald Rumsfeld, un enérgico secretario de Defensa estadounidense que fue el principal artífice de la guerra de Irak hasta que el presidente George W. Bush lo sustituyó al encontrarse Estados Unidos empantanado en el país tras 3 años y medio de combates, ha fallecido a la edad de 88 años, según informó su familia en un comunicado el miércoles.

"Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de Donald Rumsfeld, un estadista estadounidense y devoto esposo, padre, abuelo y bisabuelo", decía el comunicado. "A los 88 años, estaba rodeado de su familia en su querida Taos, Nuevo México".

El comunicado no precisó cuándo murió Rumsfeld.

Rumsfeld, que es, junto con el secretario de Defensa de la época de la guerra de Vietnam, Robert McNamara, el hombre más poderoso que ha ocupado el cargo, aportó carisma y grandilocuencia al trabajo en el Pentágono, proyectando el estilo agresivo de la Administración Bush en los asuntos mundiales.

Con Rumsfeld al mando, las fuerzas estadounidenses derrocaron rápidamente al presidente iraquí Saddam Hussein, pero no lograron mantener después la ley y el orden, e Irak se sumió en el caos con una sangrienta insurgencia y violencia entre musulmanes suníes y chiíes. Las tropas estadounidenses permanecieron en Irak hasta 2011, mucho después de que él dejara su puesto.

Rumsfeld desempeñó un papel destacado antes de la guerra, al defender ante el mundo la invasión de marzo de 2003. Advirtió de los peligros de las armas de destrucción masiva iraquíes, pero nunca se descubrieron tales armas.

Sólo McNamara ocupó el cargo de secretario de Defensa durante más tiempo que Rumsfeld, que tuvo dos periodos: de 1975 a 1977, con el presidente Gerald Ford, para quien también fue jefe de gabinete de la Casa Blanca, y de 2001 a 2006, con Bush.

Rumsfeld era conocido por el trato imperioso que daba a algunos oficiales militares y miembros del Congreso y por las luchas internas con otros miembros del equipo de Bush, incluido el secretario de Estado Colin Powell. También se distanció de los aliados de Estados Unidos en Europa.

En 2004, Bush se negó dos veces a aceptar la oferta de dimisión de Rumsfeld después de que salieran a la luz fotos de miembros del personal estadounidense maltratando a prisioneros en la prisión de Abu Ghraib, a las afueras de Bagdad. El escándalo provocó el rechazo internacional a Estados Unidos.

Estados Unidos se enfrentó a la condena mundial después de que las fotos mostraran a las tropas estadounidenses sonriendo, riendo y levantando el pulgar mientras los prisioneros eran obligados a adoptar posiciones sexualmente abusivas y humillantes, incluyendo una pirámide humana desnuda y sexo simulado. Una de las fotos mostraba a un prisionero obligado a permanecer de pie sobre una pequeña caja, con la cabeza cubierta por una capucha negra y con cables pegados al cuerpo.

Rumsfeld autorizó personalmente las duras técnicas de interrogatorio de los detenidos. El trato que Estados Unidos dio a los detenidos en Irak y a los sospechosos de terrorismo en el extranjero en una prisión especial creada bajo el mandato de Rumsfeld en la base naval estadounidense de Guantánamo (Cuba) fue objeto de críticas a escala internacional, en las que activistas de derechos humanos y otras personas afirmaron que los prisioneros estaban siendo torturados.

Era un estrecho aliado del vicepresidente de Bush, Dick Cheney, que había trabajado para Rumsfeld durante las presidencias republicanas de los años 70 de Richard Nixon y Ford.

Rumsfeld se convirtió en un blanco de las críticas y, con la guerra de Irak prácticamente estancada y el apoyo de la opinión pública erosionado, Bush lo sustituyó en noviembre de 2006 a pesar de las objeciones de Cheney.

Días después de prometer que Rumsfeld permanecería durante el resto de su mandato, Bush anunció su marcha un día más tarde de las elecciones de mitad de mandato, en las que los demócratas arrebataron el control del Congreso a los republicanos de Bush, en medio del enfado de los votantes por la guerra de Irak.

Robert Gates, un exdirector de la CIA de voz suave pero exigente, sustituyó a Rumsfeld en diciembre de 2006 e hizo cambios radicales en la dirección estratégica y militar de Irak.

Muchos historiadores y expertos militares culparon a Rumsfeld de las decisiones que condujeron a las dificultades en Irak. Por ejemplo, Rumsfeld insistió en una fuerza de invasión relativamente pequeña, rechazando las opiniones de muchos generales. La fuerza fue después insuficiente para estabilizar Irak cuando cayó Saddam.

También se acusó a Rumsfeld de haber tardado en reconocer la aparición de la insurgencia en 2003 y la amenaza que suponía.

El líder de la ocupación estadounidense bajo el mando de Rumsfeld, L. Paul Bremer, tomó rápidamente dos decisiones fatídicas. Una disolvió el ejército iraquí, poniendo a miles de hombres armados en las calles en lugar de utilizar a los soldados iraquíes como fuerza de reconstrucción, como se había planeado originalmente.

La segunda decisión excluyó del Gobierno iraquí incluso a los miembros más jóvenes del antiguo partido Baath, vaciando los distintos ministerios de las personas que hacían funcionar el Gobierno.

Rumsfeld también supervisó la invasión de Afganistán en 2001 para expulsar a los líderes talibanes que habían dado cobijo a los dirigentes de Al Qaeda responsables de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Al igual que hizo en Irak dos años después, Rumsfeld envió una pequeña fuerza a Afganistán, expulsó rápidamente a los talibanes del poder y luego no logró establecer la ley y el orden.

Las fuerzas estadounidenses durante el mandato de Rumsfeld tampoco pudieron localizar a Osama bin Laden. El jefe de Al Qaeda se escabulló de una modesta fuerza de tropas de operaciones especiales estadounidenses y agentes de la CIA junto con combatientes afganos aliados en las montañas afganas de Tora Bora en diciembre de 2001. Las fuerzas estadounidenses lo mataron en 2011.

Los críticos sostienen que si Rumsfeld hubiera dedicado más tropas al esfuerzo afgano, se podría haber capturado a Bin Laden. Pero como escribió en "Las reglas de Rumsfeld", su compilación de obviedades que data de la década de 1970: "Si no te critican, puede que no estés haciendo mucho".

Otra cita de "Las reglas de Rumsfeld" era igualmente acertada: "Es más fácil entrar en algo que salir de ello".

Rumsfeld era conocido por sus animadas conferencias de prensa en las que discutía con los periodistas y ofrecía citas memorables.

Hablando en 2002 sobre si Irak entregaría armas de destrucción masiva a los terroristas, dijo: "Los informes que dicen que algo no ha sucedido son siempre interesantes para mí, porque como sabemos, hay cosas conocidas. Hay cosas que sabemos que sabemos. También sabemos que hay cosas desconocidas. Es decir, sabemos que hay cosas que no conocemos. Pero también hay incógnitas desconocidas: las que no sabemos que no sabemos".

Rumsfeld tituló más tarde sus memorias "Conocidos y desconocidos".

"Las cosas suceden", dijo a los periodistas en abril de 2003, en medio de una anarquía desenfrenada en Bagdad después de que las tropas estadounidenses capturaran la capital iraquí.

Durante el tiempo que estuvo alejado del servicio público, Rumsfeld se enriqueció como un empresario de éxito, siendo director general de dos empresas de la lista Fortune 500. En 1988, se presentó brevemente a la candidatura presidencial republicana de Estados Unidos.

Rumsfeld también fue piloto de la Marina, embajador de Estados Unidos ante la OTAN y fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Él y su esposa Joyce tuvieron tres hijos.

(Reportaje y redacción de Will Dunham; edición de Bill Trott y Howard Goller; traducción de Flora Gómez en la redacción de Gdansk)