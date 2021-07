Mbappé no se plantea renovar en el PSG por el momento, según L'Équipe

Kylian Mbappe, a su llegada a Francia este martes. EFE/EPA/IAN LANGSDON

París, 1 jul (EFE).- El delantero del París Saint-Germain (PSG) Kylian Mbappé, cuyo contrato termina en junio de 2022, no se plantea por el momento renovar su contrato, indicó este jueves el diario deportivo L'Équipe.

Ciertos miembros del equipo, según el rotativo, han sido informados ya de que el jugador no desea prolongar su vinculación con el PSG más allá de lo estipulado.

Una decisión que puede que no sea definitiva, pero que hace que el escenario más factible a estas alturas sea que siga en París esta temporada y se vaya el próximo verano, añadió ese medio.

L'Équipe apuntó que la negociación no ha avanzado realmente en los últimos intercambios y que incluso su relación con el director deportivo, Leonardo, se ha tensado.

Mbappé querría "garantías" sobre los fichajes para que el PSG cuente con un grupo "más homogéneo" y pensado para ganar la Liga de Campeones.

"Quiero ganar. Sentir que estoy en un sitio en el que verdaderamente puedo ganar", decía el delantero a finales de mayo en Canal Football Club.

L'Équipe ya avanzó este miércoles que la negociación está atascada y que el presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, se ha puesto al frente, en primera persona, para intentar llegar a un acuerdo.

El jugador, de 22 años, siempre ha asegurado que tomaría su decisión tras la Eurocopa. Ese momento se esperaba más tarde, pero Francia cayó contra pronóstico el lunes en octavos ante Suiza en los penaltis (4-5) y Mbappé no ha completado un buen torneo, lo que podría influir en el paso que tome.