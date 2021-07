Lujan Arguelles se pronuncia sobre la detención de José Luis Moreno

06-07-2019 Imagen de archivo de una sonriente Luján Argüelles EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Todo el mundo lleva esta semana hablando de lo mismo, de la detención de José Luis Moreno y lo cierto es que el protagonismo del productor ha acaparado todas las portadas de medios de comunicación.



Hemos hablado con ella en la festividad del Orgullo en Madrid y nos ha confesado que hay que celebrar el amor por todo lo alto: "Yo creo que el camino ya se ha recorrido tanto que ya no elevaría a la categoría de necesidad en poner el foco en esa gente. Ya no hay que luchar, hay que celebrar. Ya no reivindico, no elevo a la categoría de necesidad el reivindicar".



Lujan Arguelles también se ha pronunciado sobre la detención de José Luis Moreno: "Nunca he trabajado con él, si le conocí en su momento y he estado en cosas que ha organizado en su casa y conozco a familiares, pero no tengo ninguna información. Con él no tengo relación y con su entorno sí. Me baso en la presunción de inocencia y hay que confiar en la justicia de nuestro país".



La presentadora pasará el verano con amigas y con su hija en Marbella, un viaje que ocupa sus sueños y que está deseando que llegue y quién sabe, quizás encuentre a su media naranja: "Yo estoy abierta al amor siempre. Lo que pasa es que no aparece. Tampoco me preocupa en absoluto. El universo siempre coloca en su sitio todo lo que necesitas".