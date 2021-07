Libia.-El primer ministro defiende que nombrar ministros es su competencia, ante las exigencias del Consejo Presidencial

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Libia, Abdul Hamid Dbeibé, ha defendido que las competencias sobre el nombramiento de ministros recaen sobre él, después de que el Consejo Presidencial le convocara a una reunión este domingo para nominar al titular de la cartera de Defensa y amenazara con nombrar a un candidato si él no se pronuncia.



Dbeibé ha indicado en una carta enviada al Consejo Presidencial que este organismo no tiene competencias para nombrar al ministro de Defensa y ha resaltado que la 'hoja de ruta' pactada en el Foro de Diálogo Político Libio (LPDF) resalta que es parte de sus atribuciones, según ha informado el diario 'The Libya Herald'.



El puesto de ministro de Defensa quedó vacante tras el anuncio el marzo de la composición del nuevo Gobierno de unidad, lo que ha generado tensiones. El Consejo Presidencial, integrado por tres personas --cada una de ellas representando a una de las regiones del país africano--, ejerce ahora de comandante supremo del Ejército.



El organismo reclamó el martes al primer ministro que acudiera el domingo a un encuentro y resaltó que, en caso contrario, procederá a elegir a un candidato y presentará el nombre a votación ante la Cámara de Representantes, después de que el Parlamento rechazara aprobar el presupuesto del Ministerio si no tenía titular.



Dbeibé fue elegido como nuevo primer ministro en el marco del LPDF, que nombró además a Mohamad Yunes Menfi como presidente del Consejo Presidencial, poniendo fin al mandato del Gobierno de unidad liderado por Fayez Serraj, que surgió en 2015 a raíz del acuerdo político alcanzado en 2014 en la ciudad marroquí de Sjirat.



De esta forma, se terminó por unificar las instituciones del país, después de que el Gobierno de unidad, reconocido internacionalmente y respaldado militarmente por Turquía, rechazara a principios de 2020 la ofensiva lanzada en abril de 2019 contra la capital, Trípoli, por Jalifa Haftar, leal a las autoridades asentadas en el este del país y que cuenta con el respaldo de Egipto, Rusia y EAU.