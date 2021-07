Lasarte dice que el Brasil-Chile será un partido de matices

Martín Lasarte (d) entrenador de Chile, el 24 de junio de 2021, previo a un partido por el Grupo A de la Copa América en el estadio Mané Garrincha de Brasilia (Brasil). EFE/ Joedson Alves

Río de Janeiro, 1 jul (EFE).- El seleccionador chileno, el uruguayo Martín Lasarte, dijo este jueves que el duelo de este viernes por los cuartos de final de la Copa América ante Brasil será difícil pero tendrá "matices".

Lasarte vislumbró un partido en el que habrá momentos en los que La Roja tendrá que "presionar arriba y otros donde la calidad y el talento del fútbol brasileño" hará que el equipo se repliegue.

"Es un partido de matices, de momentos, y es importante que elijamos bien esos momentos para hacer valer nuestra eficacia", declaró en conferencia de prensa desde Río de Janeiro.

"Nosotros vamos a tratar de hacer el partido para pasar a la siguiente fase", agregó el seleccionador de La Roja, que aseguró estar trabajando múltiples sistemas para contener y dañar a La Verdeamarela, invicta en lo que va de campeonato.

Consultado por la disponibilidad de Alexis Sánchez para entrar el campo en el Estadio Olímpico Nilton Santos, jugador que se sumó al plantel recién esta semana tras perderse toda la fase de grupos por una lesión muscular, no dejó lugar a dudas.

"Alexis llega en condiciones muy cercanas a su recuperación total o casi total, cada minuto juega a su favor. Si está en condiciones buenas, lógico que va a participar", afirmó.

La llegada de Sánchez al cuadro chileno viene a reforzar una ofensiva que necesita aumentar su productividad en el arco rival -Chile marcó solo tres goles en cuatros partidos en fase de grupos-, pese a que Eduardo Vargas pasa por un buen momento y ya se encuentra entre los máximos goleadores históricos del torneo con 14 tantos, solo por detrás del argentino Norberto Méndez y el brasilero Zizinho que cuentan con 17 dianas.

Además, el joven ariete de Universidad Católica, Diego Valencia, que ha tenido buenas apariciones en el torneo local y en Copa Libertadores, donde ha marcado, también se sumó a La Roja como alternativa de ataque para enfrentar a los dirigidos por Tite.

Ardua tarea para Chile, en tanto Brasil solo ha recibido dos goles en lo que va de torneo y no ha conocido la derrota.

"Evidentemente tenemos que intentar generar situaciones, tratar de transformarlas en gol pero sin perder eficacia defensiva", apuntó Lasarte.

Otro de los desafíos del cuadro chileno será manejar el "factor Neymar", que a la fecha ha convertido en dos ocasiones y ha asistido en otras dos.

"Si tuviera la receta exacta sería facilísimo, pero no hay receta exacta. Es relativo. Soy de los que entienden más el fútbol a nivel grupal. Del comportamiento grupal de nuestro equipo va a depender que podamos detener a Neymar", adelantó Lasarte.

Con todo, el técnico uruguayo no se deja intimar por la historia ni las estadísticas -de 21 enfrentamientos entre Brasil y Chile por Copa América, la Canarinha ha logrado 16 victorias y la Roja solo tres-, "el pasado en el fútbol queda en eso", afirmó, agregando que ambas tienen "el deseo" de clasificar y que el partido será "difícil, duro", y jugado como una final.

"Manejamos alternativas, confío en el grupo que tenemos. En el fútbol nada está hecho hasta que ocurre. Los favoritismos, las estadísticas están lindas para leerlas, pero hay que jugar. Una vez que el juez pite, veremos que somos capaces de hacer y de qué es capaz el rival", señaló Lasarte.